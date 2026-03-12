У Динамо визначили долю одного із лідерів команди Костюка

Матвій Пономаренко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" може змінити умови угоди з одним із найрезультативніших футболістів команди. Йдеться про 20-річного форварда Матвія Пономаренка.

Молодий форвард в останні тижні став ключовою фігурою в атаці столичного клубу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Футбол24".

Реклама

Читайте також:

За інформацією джерел, керівництво "біло-синіх" готує для форварда нову угоду. Очікується, що документ передбачатиме помітне збільшення зарплати гравця, який у поточному сезоні значно додав у результативності.

Матвій Пономаренко працює на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Серія голів Пономаренка все змінила

Чинний контракт Матвія з київським клубом розрахований до кінця 2028 року. Наразі його заробітна плата становить приблизно 12 тисяч доларів на місяць, однак після успішної серії матчів умови можуть бути переглянуті.

Форвард довгий час не отримував стабільної ігрової практики, проте ситуація змінилася після призначення Ігоря Костюка головним тренером команди. Пономаренко відзначився голами в п'яти поспіль турах УПЛ і вже має сім м'ячів у чемпіонаті. За даними Transfermarkt, поточна ринкова вартість молодого нападника становить близько одного млн євро.

Нагадаємо, раніше Майк Тайсон висловився про перспективи Олександра Усика в гіпотетичному поєдинку проти одного з легендарних боксерів минулих років.

Крім того, "Залізний Майк" прокоментував досягнення Василя Ломаченка та розповів, за рахунок чого український боксер довгий час залишався практично непереможним.