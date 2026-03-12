Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Динамо раскрыли планы относительно Пономаренко

В Динамо раскрыли планы относительно Пономаренко

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 17:31
Результативная серия Пономаренко изменила планы Динамо
Матвей Пономаренко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" рассматривает возможность пересмотра условий контракта одного из самых результативных игроков команды. Речь идет о 20-летнем нападающем Матвее Пономаренко.

Молодой форвард в последние недели стал ключевой фигурой в атаке столичного клуба, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Футбол24". 

Реклама
Читайте также:

По информации источников, руководство "бело-синих" готовит для форварда новое соглашение. Ожидается, что документ будет предусматривать заметное увеличение зарплаты игрока, который в текущем сезоне значительно прибавил в результативности. 

Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко работает на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Серия голов Пономаренко все изменила 

Действующий контракт Матвея с киевским клубом рассчитан до конца 2028 года. Сейчас его заработная плата составляет примерно 12 тысяч долларов в месяц, однако после успешной серии матчей условия могут быть пересмотрены.

Форвард долгое время не получал стабильной игровой практики, однако ситуация изменилась после назначения Игоря Костюка главным тренером команды. Пономаренко отметился голами в пяти подряд турах УПЛ и уже имеет семь мячей в чемпионате. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость молодого нападающего составляет около одного млн евро. 

Напомним, ранее Майк Тайсон высказался о перспективах Александра Усика в гипотетическом поединке против одного из легендарных боксеров прошлых лет. 

Кроме того, "Железный Майк" прокомментировал достижения Василия Ломаченко и рассказал, за счет чего украинский боксер долгое время оставался практически непобедимым.

спорт футбол Динамо УПЛ Матвей Пономаренко
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации