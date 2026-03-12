Результативная серия Пономаренко изменила планы Динамо

Матвей Пономаренко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" рассматривает возможность пересмотра условий контракта одного из самых результативных игроков команды. Речь идет о 20-летнем нападающем Матвее Пономаренко.

Молодой форвард в последние недели стал ключевой фигурой в атаке столичного клуба, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Футбол24".

По информации источников, руководство "бело-синих" готовит для форварда новое соглашение. Ожидается, что документ будет предусматривать заметное увеличение зарплаты игрока, который в текущем сезоне значительно прибавил в результативности.

Матвей Пономаренко работает на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Серия голов Пономаренко все изменила

Действующий контракт Матвея с киевским клубом рассчитан до конца 2028 года. Сейчас его заработная плата составляет примерно 12 тысяч долларов в месяц, однако после успешной серии матчей условия могут быть пересмотрены.

Форвард долгое время не получал стабильной игровой практики, однако ситуация изменилась после назначения Игоря Костюка главным тренером команды. Пономаренко отметился голами в пяти подряд турах УПЛ и уже имеет семь мячей в чемпионате. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость молодого нападающего составляет около одного млн евро.

