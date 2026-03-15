Главная Спорт Тренер сборной Украины оценил перспективы Пономаренко из Динамо

Тренер сборной Украины оценил перспективы Пономаренко из Динамо

Дата публикации 15 марта 2026 15:51
Михайленко оцінив перспективи у футболі форварда Динамо Пономаренко
Матвей Пономаренко празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко поделился мнением о нападающем киевского "Динамо" Матвее Пономаренко. Молодой форвард ярко начал вторую часть сезона в чемпионате Украины. Футболист регулярно забивает и привлекает внимание специалистов своей результативностью.

Игра нападающего в последнее время производит положительное впечатление, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Реклама
Матвей Пономаренко стал одним из главных открытий первых туров чемпионата Украины в 2026 году. Доверие со стороны тренерского штаба "Динамо" во главе с Игорем Костюком позволило нападающему закрепиться в основном составе. В ответ футболист регулярно приносит результат команде. 

Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Пономаренко уже лидирует в гонке бомбардиров

Голевая серия Матвея в украинской Премьер-лиге продолжается уже пять матчей подряд. В двух последних встречах он оформил дубли, в том числе в важном матче против "Полесья", который завершился победой киевлян со счетом 2:1. Сейчас на счету игрока восемь голов, и он занимает первое место в списке бомбардиров чемпионата.

Пономаренко считается одним из самых перспективных молодых нападающих украинского футбола. Он прошел систему подготовки киевского "Динамо" и ранее выступал за юношеские команды клуба. В последние сезоны футболист стабильно прогрессирует и постепенно закрепляется на уровне взрослого футбола.

"Я помню Юрана — сходство есть, он такой же крепкий. Но лично мне Матвей напоминает Евгения Селезнева. В частности, этим чувством гола и работой в завершающей фазе, в штрафной площади. Пономаренко очень четко все делает, у него есть повадки настоящего мастера. Главное его отличие — он забивает не случайно. У него действительно есть высокое мастерство", — объяснил Михайленко.  

спорт футбол Сборная Украины по футболу Динамо Дмитрий Михайленко Матвей Пономаренко
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

