Головна Спорт У збірній України оцінили відродження Супряги в Епіцентрі

У збірній України оцінили відродження Супряги в Епіцентрі

Ua ru
Дата публікації: 15 березня 2026 18:01
У збірній України оцінили відродження Супряги в Епіцентрі
Владислав Супряга (праворуч) на тренуванні. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Наставник юнацької збірної України Дмитро Михайленко прокоментував виступ нападника Владислава Супряги за "Епіцентр". Форвард яскраво проявив себе в одному з останніх матчів команди. У грі проти "Колоса" він оформив дубль та відзначився результативною передачею.

Виступ Супряги привернув увагу фахівців і тренерів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Читайте також:

Владислав Супряга став одним із головних героїв зустрічі, що завершилася перемогою "Епіцентру". Нападник двічі вразив ворота суперника і взяв участь у третьому голі команди. Цей матч став одним із найрезультативніших для гравця останнім часом.

Владислав Супряга
Владислав Супряга (ліворуч) йде від суперника. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Супряга намагається повернути впевненість

Останніми роками кар'єра Владислава складалася непросто. Після яскравого періоду в "Динамо" форвард мав складнощі з ігровою практикою та результативністю. Перехід до "Епіцентру" має допомогти йому отримати більше часу на полі та повернути колишню впевненість.

Тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко зазначив, що стежить за виступами нападника і радий його успіхам. Фахівець підкреслив, що для Владислава Супряги важливими є ігрова практика, довіра тренерів та стабільні виступи. На його думку, саме ці фактори можуть допомогти футболістові знову вийти на високий рівень.

"Я дуже радий за нього, чесно. Він забив два якісні голи в хорошому стилі. Мені дуже подобається, коли він щиро посміхається. Сподіваюся, що до нього повертається впевненість", — заявив Михайленко.

Нагадаємо, відома спортсменка та легенда Паралімпійських ігор Оксана Мастерс народилася в Україні, але була змушена покинути країну.

Одна з молодих українських біатлоністок більше не зможе продовжувати сезон через хворобу.

спорт футбол Владислав Супряга Дмитро Михайленко ФК Епіцентр
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція

Максим Яворницький
