Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В сборной Украины оценили возрождение Супряги в Эпицентре

В сборной Украины оценили возрождение Супряги в Эпицентре

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 18:01
В сборной Украины оценили возрождение Супряги в Эпицентре
Владислав Супряга (справа) на тренировке. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Наставник юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко прокомментировал выступление нападающего Владислава Супряги за "Эпицентр". Форвард ярко проявил себя в одном из последних матчей команды. В игре против "Колоса" он оформил дубль и отметился результативной передачей.

Выступление Супряги привлекло внимание специалистов и тренеров, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Реклама
Владислав Супряга стал одним из главных героев встречи, завершившейся победой "Эпицентра". Нападающий дважды поразил ворота соперника и принял участие в третьем голе команды. Этот матч стал одним из самых результативных для игрока в последнее время. 

Владислав Супряга
Владислав Супряга (слева) уходит от соперника. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Супряга пытается вернуть уверенность

В последние годы карьера Владислава складывалась непросто. После яркого периода в "Динамо" форвард испытывал сложности с игровой практикой и результативностью. Переход в "Эпицентр" должен помочь ему получить больше времени на поле и вернуть прежнюю уверенность.

Тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко отметил, что следит за выступлениями нападающего и рад его успехам. Специалист подчеркнул, что для Владислава Супряги важны игровая практика, доверие тренеров и стабильные выступления. По его мнению, именно эти факторы могут помочь футболисту снова выйти на высокий уровень.

"Я очень рад за него, честно. Он забил два качественных гола в хорошем стиле. Мне очень нравится, когда он искренне улыбается. Надеюсь, что к нему возвращается уверенность", — заявил Михайленко. 

спорт футбол Владислав Супряга Дмитрий Михайленко ФК Эпицентр
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации