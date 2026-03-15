В сборной Украины оценили возрождение Супряги в Эпицентре

Владислав Супряга (справа) на тренировке. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Наставник юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко прокомментировал выступление нападающего Владислава Супряги за "Эпицентр". Форвард ярко проявил себя в одном из последних матчей команды. В игре против "Колоса" он оформил дубль и отметился результативной передачей.

Выступление Супряги привлекло внимание специалистов и тренеров, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Владислав Супряга стал одним из главных героев встречи, завершившейся победой "Эпицентра". Нападающий дважды поразил ворота соперника и принял участие в третьем голе команды. Этот матч стал одним из самых результативных для игрока в последнее время.

Владислав Супряга (слева) уходит от соперника. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Супряга пытается вернуть уверенность

В последние годы карьера Владислава складывалась непросто. После яркого периода в "Динамо" форвард испытывал сложности с игровой практикой и результативностью. Переход в "Эпицентр" должен помочь ему получить больше времени на поле и вернуть прежнюю уверенность.

Тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко отметил, что следит за выступлениями нападающего и рад его успехам. Специалист подчеркнул, что для Владислава Супряги важны игровая практика, доверие тренеров и стабильные выступления. По его мнению, именно эти факторы могут помочь футболисту снова выйти на высокий уровень.

"Я очень рад за него, честно. Он забил два качественных гола в хорошем стиле. Мне очень нравится, когда он искренне улыбается. Надеюсь, что к нему возвращается уверенность", — заявил Михайленко.

