Главная Спорт Воспитанник Динамо отказался от выгодного предложения Металлиста 1925

Воспитанник Динамо отказался от выгодного предложения Металлиста 1925

Дата публикации 16 марта 2026 13:01
Александр Яцык празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Яцык получил предложение о переходе в "Металлист 1925". Харьковский клуб пытался убедить игрока сменить команду перед новым этапом сезона. Однако футболист решил не покидать столичный клуб.

Яцык намерен продолжить борьбу за место в основном составе "бело-синих", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию".

Харьковский "Металлист 1925" предложил полузащитнику "Динамо" более выгодные финансовые условия контракта. Тем не менее улучшенные условия не убедили футболиста принять предложение. Александр Яцык предпочел остаться в "Динамо" и продолжить развитие в системе киевского клуба. 

Младен Бартулович
Главный тренер "Металлиста 1925" Младен Бартулович. Фото: пресс-служба клуба

У Яцыка другие планы 

Во второй части сезона хавбек уже начал получать игровое время в составе "Динамо". Он провел 27 минут в матче против "Эпицентра", затем сыграл 68 минут в поединке с "Ингульцем". Еще десять минут футболист провел на поле в игре против "Полесья".

Александр Яцык является воспитанником академии "Динамо" и считается одним из перспективных полузащитников клуба. Он выступал за молодежные команды киевлян и привлекался к юношеским сборным Украины. В последние годы игрок постепенно получает шанс проявить себя в первой команде.  

Напомним, один из футболистов "Динамо" отлично заиграл в аренде в другом клубе, о нем заговорили в сборной Украины

Экс-наставник национальной команды Мирон Маркевич объяснил, почему может прекратить существование ФК "Рух".

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
