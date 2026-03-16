Воспитанник Динамо отказался от выгодного предложения Металлиста 1925
Полузащитник киевского "Динамо" Александр Яцык получил предложение о переходе в "Металлист 1925". Харьковский клуб пытался убедить игрока сменить команду перед новым этапом сезона. Однако футболист решил не покидать столичный клуб.
Яцык намерен продолжить борьбу за место в основном составе "бело-синих", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию".
Харьковский "Металлист 1925" предложил полузащитнику "Динамо" более выгодные финансовые условия контракта. Тем не менее улучшенные условия не убедили футболиста принять предложение. Александр Яцык предпочел остаться в "Динамо" и продолжить развитие в системе киевского клуба.
У Яцыка другие планы
Во второй части сезона хавбек уже начал получать игровое время в составе "Динамо". Он провел 27 минут в матче против "Эпицентра", затем сыграл 68 минут в поединке с "Ингульцем". Еще десять минут футболист провел на поле в игре против "Полесья".
Александр Яцык является воспитанником академии "Динамо" и считается одним из перспективных полузащитников клуба. Он выступал за молодежные команды киевлян и привлекался к юношеским сборным Украины. В последние годы игрок постепенно получает шанс проявить себя в первой команде.
