Воспитанник Динамо отказался от выгодного предложения Металлиста 1925

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Яцык получил предложение о переходе в "Металлист 1925". Харьковский клуб пытался убедить игрока сменить команду перед новым этапом сезона. Однако футболист решил не покидать столичный клуб.

Яцык намерен продолжить борьбу за место в основном составе "бело-синих", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию".

Читайте также:

Харьковский "Металлист 1925" предложил полузащитнику "Динамо" более выгодные финансовые условия контракта. Тем не менее улучшенные условия не убедили футболиста принять предложение. Александр Яцык предпочел остаться в "Динамо" и продолжить развитие в системе киевского клуба.

У Яцыка другие планы

Во второй части сезона хавбек уже начал получать игровое время в составе "Динамо". Он провел 27 минут в матче против "Эпицентра", затем сыграл 68 минут в поединке с "Ингульцем". Еще десять минут футболист провел на поле в игре против "Полесья".

Александр Яцык является воспитанником академии "Динамо" и считается одним из перспективных полузащитников клуба. Он выступал за молодежные команды киевлян и привлекался к юношеским сборным Украины. В последние годы игрок постепенно получает шанс проявить себя в первой команде.

Напомним, один из футболистов "Динамо" отлично заиграл в аренде в другом клубе, о нем заговорили в сборной Украины.

Экс-наставник национальной команды Мирон Маркевич объяснил, почему может прекратить существование ФК "Рух".