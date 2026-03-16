Молодой футболист Динамо может продолжить карьеру во Франции

Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Французский "Марсель" продолжает следить за защитником киевского "Динамо" Тарасом Михавко. Интерес к молодому центрбеку со стороны клуба Лиги 1 сохраняется уже не первый год. Французская команда рассматривает возможность вернуться к переговорам по трансферу игрока.

Ожидается, что тема перехода может снова стать актуальной в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на TransferFeed.

По информации источников, еще в августе прошлого года "Марсель" предлагал за 20-летнего защитника около 15 млн евро. Однако киевский клуб отклонил предложение, оценив футболиста примерно в 25 млн. Позже появлялись сообщения, что интерес к украинцу проявляет и португальский "Порту", готовый предложить около 20 миллионов евро.

Тарас Михавко работает на тренировке. Фото: пресс-служба клуба

Трансфер Михавко — вопрос времени

Ожидается, что летом конкуренция за игрока может усилиться. Сообщалось, что на игрока также обращали внимание представители английской Премьер-лиги. В частности, интерес к защитнику связывали с "Манчестер Юнайтед" и "Челси", которые следят за прогрессом украинского футболиста.

Тарас Михавко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Тарас Михавко является воспитанником системы "Динамо" и постепенно закрепляется в основной команде киевского клуба. В сезоне 2025/26 защитник провел 30 матчей за "Динамо" во всех турнирах и забил 3 гола. Михавко также привлекается к поединкам в составе молодежной и основной сборной Украины.

