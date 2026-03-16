Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Молодой футболист Динамо может продолжить карьеру во Франции

Молодой футболист Динамо может продолжить карьеру во Франции

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 10:43
Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Французский "Марсель" продолжает следить за защитником киевского "Динамо" Тарасом Михавко. Интерес к молодому центрбеку со стороны клуба Лиги 1 сохраняется уже не первый год. Французская команда рассматривает возможность вернуться к переговорам по трансферу игрока.

Ожидается, что тема перехода может снова стать актуальной в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на TransferFeed.

По информации источников, еще в августе прошлого года "Марсель" предлагал за 20-летнего защитника около 15 млн евро. Однако киевский клуб отклонил предложение, оценив футболиста примерно в 25 млн. Позже появлялись сообщения, что интерес к украинцу проявляет и португальский "Порту", готовый предложить около 20 миллионов евро. 

Тарас Михавко работает на тренировке. Фото: пресс-служба клуба 

Трансфер Михавко — вопрос времени

Ожидается, что летом конкуренция за игрока может усилиться. Сообщалось, что на игрока также обращали внимание представители английской Премьер-лиги. В частности, интерес к защитнику связывали с "Манчестер Юнайтед" и "Челси", которые следят за прогрессом украинского футболиста. 

Тарас Михавко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Тарас Михавко является воспитанником системы "Динамо" и постепенно закрепляется в основной команде киевского клуба. В сезоне 2025/26 защитник провел 30 матчей за "Динамо" во всех турнирах и забил 3 гола. Михавко также привлекается к поединкам в составе молодежной и основной сборной Украины.  

Напомним, форвард "Динамо" Владислав Супряга проводит успешный сезон, о нем уже заговорили в сборной. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Марсель Тарас Михавко
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации