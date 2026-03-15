Малиновский снова получил травму во время матча

Малиновский снова получил травму во время матча

Дата публикации 15 марта 2026 19:03
Руслан Малиновский в матче против "Вероны". Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский получил повреждение в матче чемпионата Италии. Его команда в 29-м туре Серии А на выезде обыграла "Верону" со счетом 2:0. Украинец вышел в стартовом составе своей команды.

Из-за травмы он не смог доиграть встречу до конца, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на TMW.

Счет в матче был открыт на 61-й минуте, когда отличился Витинья, вышедший на замену незадолго до этого. Второй мяч гости забили ближе к финальному свистку, гол на свой счет записал Лео Эстигоор. Малиновский покинул поле на 71-й минуте. Хавбек получил удар по правой ноге, после которого у него образовался сильный ушиб. 

Руслан Малиновский в матче за "Дженоа". Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Михавко тоже травмировался

Еще один украинский футболист, центральный защитник "Динамо" Тарас Михавко, также столкнулся с проблемами со здоровьем. Игрок получил повреждение в домашнем матче 20-го тура украинской Премьер-лиги против "Оболони", который завершился победой киевлян со счетом 2:1. Подробности травмы и сроки восстановления футболиста пока не называются. В текущем сезоне Михавко провел 30 матчей за "Динамо" и забил три гола.

По предварительной информации, повреждение может повлиять на участие Михавко в ближайших матчах сборной Украины. Национальная команда готовится к играм плей-офф квалификации чемпионата мирапротив Швеции. И если Руслан Малиновский не мог принять участия в противостоянии, то травма Тараса Михавко станет для Сергея Реброва новой головной болью. Раньше стало известно о повреждениях других защитников: Николая Матвиенко из "Шахтера" и Арсения Батагова из турецкого "Трабзонспора".  

Напомним, наставник "сине-желтых" Сергей Ребров вызовет на сборы национальной команды сразу несколько дебютантов. 

В сборной Украины раскрыли секрет результативности Матвея Пономаренко и сравнили его с известным форвардом. 

футбол Сборная Украины по футболу Дженоа Динамо Руслан Малиновский Тарас Михавко
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
