Маліновський знову отримав травму під час матчу

Маліновський знову отримав травму під час матчу

Дата публікації: 15 березня 2026 19:03
Руслан Маліновський у матчі проти "Верони". Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Півзахисник "Дженоа" та збірної України Руслан Маліновський зазнав ушкодження в матчі чемпіонату Італії. Його команда у 29-му турі Серії А на виїзді обіграла "Верону" з рахунком 2:0. Українець вийшов у стартовому складі своєї команди.

Через травму він не зміг дограти зустріч до кінця, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на TMW.

Читайте також:

Рахунок у матчі було відкрито на 61-й хвилині, коли відзначився Вітінья, який вийшов на заміну незадовго до цього. Другий м'яч гості забили ближче до фінального свистка, гол на свій рахунок записав Лео Естігоор. Маліновський залишив поле на 71-й хвилині. Хавбек дістав удар по правій нозі, після якого в нього утворився сильний забій.

Руслан Малиновский
Руслан Маліновський у матчі за "Дженоа". Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Михавко теж травмувався

Ще один український футболіст, центральний захисник "Динамо" Тарас Михавко, також зіткнувся з проблемами зі здоров'ям. Гравець отримав ушкодження в домашньому матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги проти "Оболоні", який завершився перемогою киян із рахунком 2:1. Подробиці травми і терміни відновлення футболіста поки не називаються. У поточному сезоні Михавко провів 30 матчів за "Динамо" та забив три голи.

За попередньою інформацією, пошкодження може вплинути на участь Михавка в найближчих матчах збірної України. Національна команда готується до ігор плей-офф кваліфікації чемпіонату світу проти Швеції. І якщо Руслан Маліновський не міг узяти участі в протистоянні, то травма Тараса Михавка стане для Сергія Реброва новим головним болем. Раніше стало відомо про ушкодження інших захисників: Миколи Матвієнка з "Шахтаря" та Арсенія Батагова з турецького "Трабзонспора".

Нагадаємо, наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров викличе на збори національної команди одразу декілька дебютантів.

У збірній України розкрили секрет результативності Матвія Пономаренка та порівняли його з відомим форвардом.

футбол Збірна України з футболу Дженоа Динамо Руслан Маліновський Тарас Михавко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
