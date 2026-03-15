Маліновський знову отримав травму під час матчу

Руслан Маліновський у матчі проти "Верони".

Півзахисник "Дженоа" та збірної України Руслан Маліновський зазнав ушкодження в матчі чемпіонату Італії. Його команда у 29-му турі Серії А на виїзді обіграла "Верону" з рахунком 2:0. Українець вийшов у стартовому складі своєї команди.

Через травму він не зміг дограти зустріч до кінця, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на TMW.

Рахунок у матчі було відкрито на 61-й хвилині, коли відзначився Вітінья, який вийшов на заміну незадовго до цього. Другий м'яч гості забили ближче до фінального свистка, гол на свій рахунок записав Лео Естігоор. Маліновський залишив поле на 71-й хвилині. Хавбек дістав удар по правій нозі, після якого в нього утворився сильний забій.

Михавко теж травмувався

Ще один український футболіст, центральний захисник "Динамо" Тарас Михавко, також зіткнувся з проблемами зі здоров'ям. Гравець отримав ушкодження в домашньому матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги проти "Оболоні", який завершився перемогою киян із рахунком 2:1. Подробиці травми і терміни відновлення футболіста поки не називаються. У поточному сезоні Михавко провів 30 матчів за "Динамо" та забив три голи.

За попередньою інформацією, пошкодження може вплинути на участь Михавка в найближчих матчах збірної України. Національна команда готується до ігор плей-офф кваліфікації чемпіонату світу проти Швеції. І якщо Руслан Маліновський не міг узяти участі в протистоянні, то травма Тараса Михавка стане для Сергія Реброва новим головним болем. Раніше стало відомо про ушкодження інших захисників: Миколи Матвієнка з "Шахтаря" та Арсенія Батагова з турецького "Трабзонспора".

