Молодий футболіст Динамо може продовжити кар'єру у Франції

Молодий футболіст Динамо може продовжити кар'єру у Франції

Дата публікації: 16 березня 2026 10:43
Гравці "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Французький "Марсель" продовжує стежити за захисником київського "Динамо" Тарасом Михавком. Інтерес до молодого центрбека з боку клубу Ліги 1 зберігається вже не перший рік. Французька команда розглядає можливість повернутися до переговорів щодо трансферу гравця.

Очікується, що тема переходу може знову стати актуальною в найближче літнє трансферне вікно, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на TransferFeed.

За інформацією джерел, ще в серпні минулого року "Марсель" пропонував за 20-річного захисника близько 15 млн євро. Однак київський клуб відхилив пропозицію, оцінивши футболіста приблизно в 25 млн. Пізніше з'являлися повідомлення, що інтерес до українця проявляє і португальський "Порту", готовий запропонувати близько 20 мільйонів євро.

Тарас Михавко
Тарас Михавко працює на тренуванні. Фото: пресслужба клубу

Трансфер Михавка — питання часу

Очікується, що влітку конкуренція за гравця може посилитися. Повідомлялося, що на гравця також звертали увагу представники англійської Прем'єр-ліги. Зокрема, інтерес до захисника пов'язували з "Манчестер Юнайтед" та "Челсі", які стежать за прогресом українського футболіста.

Тарас Михавко
Тарас Михавко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Тарас Михавко є вихованцем системи "Динамо" і поступово закріплюється в основній команді київського клубу. У сезоні 2025/26 захисник провів 30 матчів за "Динамо" у всіх турнірах та забив 3 голи. Михавка також залучають до поєдинків у складі молодіжної та основної збірної України.

Нагадаємо, форвард "Динамо" Владислав Супряга проводить успішний сезон, про нього вже заговорили у збірній.

Одна з команд української Прем'єр-ліги може зникнути, Мирон Маркевич пояснив причини.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Марсель Тарас Михавко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
