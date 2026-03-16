В Шахтере пожелали Ярмоленко побить известный рекорд

Андрей Ярмоленко с капитанской повязкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Юрий Вирт оценил матчи 20 тура чемпионата Украины по футболу. Эксперт выделил лучшие матчи и тренеров игрового уикенда, а также назвал футболиста, чей вклад в успех своей команды оценил наиболее высоко. Этим игроком стал Андрей Ярмоленко.

Капитан "Динамо" помог своей команде одержать победу над "Оболонью" в киевском дерби, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

В рамка 20 тура "Динамо" обыграло "Оболонь" со счетом 2:1 благодаря голам Матвея Пономаренко и 36-летнего Андрея Ярмоленко, который записал на свой счет уже четвертый мяч в сезоне. Лидер "бело-синих", который может завершить игровую карьеру в конце сезона, уверенно идет на рекорд. Капитан киевской команды может "повесить бутсы на гвоздь" в звании лучшего бомбардира в истории УПЛ.

Андрей Ярмоленко готовится пробить пенальти. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Вирт сказал о Ярмоленко

Бывший вратарь "Шахтера" признал, что лидер "Динамо" внес большой вклад в победу своей команды. Вирт заявил, что было сложно определить лучшего игрока 20 тура, но именно Ярмоленко помог "бело-синим" одержать важную победу, которая позволила подопечным Игоря Костюка продолжить бороться за еврокубки.

"Ярмоленко может превзойти еще Реброва и Шацких и стать уже в этом сезоне лучшим бомбардиром за всю историю УПЛ, чего ему и желаю. Он заслужил. Главное, чтобы травмы обходили стороной", — заявил Вирт.

Лучшим голеадором за всю историю УПЛ является экс-форвард "Динамо" Максим Шацких, на счету которого 124 гола. Следом идет Сергей Ребров, который остановился на отметке в 123 мяча. Андрей Ярмоленко забил уже 118 голов.

