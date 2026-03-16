Головна Спорт У Шахтарі побажали Ярмоленку побити відомий рекорд

У Шахтарі побажали Ярмоленку побити відомий рекорд

Дата публікації: 16 березня 2026 11:23
Андрій Ярмоленко з капітанською пов'язкою. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній голкіпер збірної України та донецького "Шахтаря" Юрій Вірт оцінив матчі 20 туру чемпіонату України з футболу. Експерт виділив найкращі матчі та тренерів ігрового вікенду, а також назвав футболіста, чий внесок в успіх своєї команди оцінив найвище. Цим гравцем став Андрій Ярмоленко.

Капітан "Динамо" допоміг своїй команді здобути перемогу над ФК "Оболонь" в київському дербі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Реклама
У рамках 20 туру "Динамо" обіграло "Оболонь" із рахунком 2:1 завдяки голам Матвія Пономаренка та 36-річного Андрія Ярмоленка, який записав на свій рахунок уже четвертий м'яч у сезоні. Лідер "біло-синіх", який може завершити ігрову кар'єру наприкінці сезону, впевнено йде на рекорд. Капітан київської команди може "повісити бутси на цвях" у званні найкращого бомбардира в історії УПЛ.

Андрій Ярмоленко готується пробити пенальті. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Вірт сказав про Ярмоленка

Колишній воротар "Шахтаря" визнав, що лідер "Динамо" зробив великий внесок у перемогу своєї команди. Вірт заявив, що було складно визначити найкращого гравця 20 туру, але саме Ярмоленко допоміг "біло-синім" здобути важливу перемогу, яка дала змогу підопічним Ігоря Костюка продовжити боротися за єврокубки.

"Ярмоленко може перевершити ще Реброва та Шацьких і стати вже в цьому сезоні найкращим бомбардиром за всю історію УПЛ, чого йому і бажаю. Він заслужив. Головне, щоб травми обходили стороною", — заявив Вірт.

Найкращим голеадором за всю історію УПЛ є ексфорвард "Динамо" Максим Шацьких, на рахунку якого 124 голи. Слідом іде Сергій Ребров, який зупинився на позначці у 123 м'ячі. Андрій Ярмоленко забив уже 118 голів.

Нагадаємо, футболіст "Динамо" Владислав Супряга проводить упевнений сезон в "Епіцентрі", його виступи відзначив відомий український тренер.

А Мирон Маркевич попередив про те, що один із клубів УПЛ уже в найближчому майбутньому може припинити існування.

спорт футбол Динамо Андрій Ярмоленко УПЛ Юрій Вірт
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

