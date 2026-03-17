Мбаппе назвал клуб, где бы играл в случае отсутствия предложения Реала

Килиан Мбаппе на разминке команды. Фото: Reuters

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе рассказал, как мог сложиться его карьерный путь, если бы трансфер в испанский гранд не состоялся летом 2024 года. Французский нападающий заявил, что был готов остаться в "ПСЖ" на долгие годы.

Читайте также:

У Мбаппе есть родной клуб

По словам Мбаппе, период выступлений в парижском "ПСЖ" имел для него большое значение, и поэтому он всегда с уважением относился к клубу, даже если не всегда открыто это демонстрировал. Нападающий подчеркнул, что никогда не забывал, с какого клуба начинал свой путь к мировому футболу.

В то же время Мбаппе отметил, что решение перейти в "Реал" было для него особенным. Именно мадридский клуб он считает крупнейшим в мире, и это был единственный вариант, ради которого он согласился покинуть Париж.

"Если бы я не перешел в "Реал", то остался бы в "ПСЖ" на всю жизнь", — сказал Мбаппе.

Француз добавил, что продолжает внимательно следить за выступлениями бывшей команды. В "ПСЖ" у него остались друзья, и он положительно оценивает нынешнюю форму клуба.

Килиан после "Монако" провел в составе парижан семь лет, за которые стал одним из лидеров команды и одним из самых результативных игроков в ее истории. За это время он выиграл ряд внутренних трофеев и закрепился среди лучших футболистов мира.

После перехода в "Реал" Мбаппе продолжает демонстрировать высокую результативность. В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 38 мячей и отдал шесть результативных передач. Однако, как и "ПСЖ" в составе с ним, команда не выигрывает европейские трофеи.

Сейчас 27-летний форвард имеет действующий контракт с "Реалом" до лета 2029 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 200 млн евро.

Напомним, центральный защитник "Динамо" может перейти во французский гранд.

Воспитанник "Динамо" Киев отказался от хорошего контракта в "Металлисте 1925" из-за желания конкурировать у Игоря Костюка.