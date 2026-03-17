Мозес Итаума упрекнул Александра Усика за неискренность

Мозес Итаума упрекнул Александра Усика за неискренность

Дата публикации 17 марта 2026 12:01
Мозес Итаума перед тренировкой. Фото: instagram.com/m.itauma/

Британский супертяжеловес Мозес Итаума прокомментировал высказывания чемпиона мира Александра Усика о возможном поединке. Ранее украинский боксер дал понять, что не рассматривает бой с молодым британцем как приоритетный. Итаума отреагировал на эти слова и поделился своей позицией.

По мнению Мозеса, заявления Усика связаны с общением со СМИ, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Boxing Scene.

Читайте также:

Британский боксер отметил, что подобные комментарии часто делаются с учетом публичного имиджа. Мозес Итаума подчеркнул, что не воспринимает слова украинца как личное отношение. При этом боксер заявил, что готов воспользоваться шансом, если такой бой будет организован. 

Александр Усик
Александр Усик с чемпионскими поясами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Итаума готов к новым вызовам

Следующий поединок британца запланирован на 28 марта. Его соперником станет американский боксер Джермейн Франклин. Для Итаумы этот бой станет очередным шагом в развитии карьеры и возможностью укрепить свои позиции в супертяжелом дивизионе.

"Послушайте, он должен что-то говорить СМИ. Усик не может выйти перед журналистами и сказать "нет". Люди могут быть не теми, кем они являются на камеру", — объяснил Итаума. 

Напомним, ранее известный российский боксер высказался о противостоянии Александра Усика и Рико Верховена. 

Лидер "Реала" Килиан Мбаппе поделился мнением о команде, в которую он мог бы перейти из маридского клуба. 

спорт Александр Усик бокс Мозес Итаума Бой Усик — Итаума
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
