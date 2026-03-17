Мозес Итаума упрекнул Александра Усика за неискренность

Мозес Итаума перед тренировкой. Фото: instagram.com/m.itauma/

Британский супертяжеловес Мозес Итаума прокомментировал высказывания чемпиона мира Александра Усика о возможном поединке. Ранее украинский боксер дал понять, что не рассматривает бой с молодым британцем как приоритетный. Итаума отреагировал на эти слова и поделился своей позицией.

По мнению Мозеса, заявления Усика связаны с общением со СМИ, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Boxing Scene.

Британский боксер отметил, что подобные комментарии часто делаются с учетом публичного имиджа. Мозес Итаума подчеркнул, что не воспринимает слова украинца как личное отношение. При этом боксер заявил, что готов воспользоваться шансом, если такой бой будет организован.

Александр Усик с чемпионскими поясами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Итаума готов к новым вызовам

Следующий поединок британца запланирован на 28 марта. Его соперником станет американский боксер Джермейн Франклин. Для Итаумы этот бой станет очередным шагом в развитии карьеры и возможностью укрепить свои позиции в супертяжелом дивизионе.

"Послушайте, он должен что-то говорить СМИ. Усик не может выйти перед журналистами и сказать "нет". Люди могут быть не теми, кем они являются на камеру", — объяснил Итаума.

Напомним, ранее известный российский боксер высказался о противостоянии Александра Усика и Рико Верховена.

Лидер "Реала" Килиан Мбаппе поделился мнением о команде, в которую он мог бы перейти из маридского клуба.