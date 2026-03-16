В России назвали шансы Верховена на победу над Усиком
Российский боксер Дмитрий Кудряшов прокомментировал предстоящий поединок между Александром Усиком и Рико Верховеном. По его мнению, украинский чемпион имеет значительно более высокий уровень боксерского мастерства, чем его соперник.
Об этом Кудряшов заявил в интервью YouTube-каналу "Студия бокса Виктора Ялимова", передает портал Новини.LIVE.
Прогноз на бой Усика против Верховена
По словам российского спортсмена, интрига предстоящего боя заключается не в том, кто победит, а в том, как долго продлится поединок. Кудряшов убежден, что разница в опыте классического бокса между спортсменами является слишком большой.
Российский боксер отметил, что Верховен является одним из лучших кикбоксеров мира, но его опыт в профессиональном боксе минимален. Именно это, по мнению россиянина, может стать решающим фактором на ринге.
"Шансы Верховена на победу над Усиком очень маленькие — примерно 0,01 процента", — сказал Кудряшов.
Эксперт считает, что организаторы боя пытаются привлечь внимание зрителей сочетанием представителей двух разных единоборств: с одной стороны — один из сильнейших боксеров современности, с другой — легендарный кикбоксер.
"Думаю, букмекеры согласятся с тем, что фаворитом является именно он. Главный вопрос — в каком раунде он завершит этот бой", — добавил Кудряшов.
Усик на сегодня является трехкратным абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и двукратным — в супертяжелом весе. Его также считают одним из самых техничных супертяжеловесов современности. Украинец имеет значительный опыт поединков на самом высоком уровне и неоднократно побеждал топовых соперников.
Верховен является многолетним чемпионом Glory по кикбоксингу. Он доминировал в своей дисциплине на протяжении многих лет и считается одной из самых больших звезд этого вида спорта. Однако опыта выступлений в классическом боксе у него почти нет — всего один бой.
Поединок между Усиком и Верховеном запланирован на 23 мая. Бой должен состояться в Египте. Организатором встречи станет Турки Аль аш-Шейх.
В мире бокса бой Усик — Верховен раскритиковали большое количество боксеров, промоутеров и тренеров. Сейчас поединок санкционировал только Всемирный боксерский совет (WBC), который официально разрешил его проведение.
Читайте Новини.LIVE!