В Росії назвали шанси Верховена на перемогу над Усиком

В Росії назвали шанси Верховена на перемогу над Усиком

Дата публікації: 16 березня 2026 22:58
Дмитро Кудряшов. Фото: росЗМІ

Російський боксер Дмитро Кудряшов прокоментував майбутній поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верховеном. На його думку, український чемпіон має значно вищий рівень боксерської майстерності, ніж його суперник.

Про це Кудряшов заявив в інтерв’ю YouTube-каналу "Студія боксу Віктора Ялимова", передає портал Новини.LIVE.

За словами російського спортсмена, інтрига майбутнього бою полягає не в тому, хто переможе, а в тому, як довго триватиме поєдинок. Кудряшов переконаний, що різниця в досвіді класичного боксу між спортсменами є занадто великою.

Російський боксер зазначив, що Верховен є одним із найкращих кікбоксерів світу, але його досвід у професійному боксі мінімальний. Саме це, на думку росіянина, може стати вирішальним фактором на ринзі.

"Шанси Верховена на перемогу над Усиком дуже маленькі — приблизно 0,01 відсотка", — сказав Кудряшов.

Експерт вважає, що організатори бою намагаються привернути увагу глядачів поєднанням представників двох різних єдиноборств: з одного боку — один із найсильніших боксерів сучасності, з іншого — легендарний кікбоксер.

Олександр Усик. Фото: Reuters

"Думаю, букмекери погодяться з тим, що фаворитом є саме він. Головне питання — у якому раунді він завершить цей бій", — додав Кудряшов.

Усик на сьогодні є триразовим абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі та дворазовим — у надважкій вазі. Його також вважають одним із найтехнічніших суперважковаговиків сучасності. Українець має значний досвід поєдинків на найвищому рівні і неодноразово перемагав топових суперників.

Верховен є багаторічним чемпіоном Glory з кікбоксингу. Він домінував у своїй дисципліні протягом багатьох років і вважається однією з найбільших зірок цього виду спорту. Однак досвіду виступів у класичному боксі у нього майже немає — лише один бій.

Поєдинок між Усиком і Верховеном запланований на 23 травня. Бій має відбутися в Єгипті. Організатором зустрічі стане Туркі Аль аш-Шейх.

У світі боксу бій Усик — Верховен розкритикували велика кількість боксерів, промоутерів та тренерів. Наразі поєдинок санкціонувала лише Всесвітня боксерська рада (WBC), яка офіційно дозволила його проведення.

Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Андрій Котевич
