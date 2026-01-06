Видео
Итаума просит оставить Усика в покое

Дата публикации 6 января 2026 08:01
Мозес Итаума объяснил, почему Усик не будет драться с ним
Мозес Итаума. Фото: кадр из видео

Юный по меркам профессионального бокса 21-летний британский боксер Мозес Итаума уже стал звездой в супертяжелом весе. Поэтому вполне логично, что его регулярно спрашивают о возможном бое с объединенным чемпионом мира Александром Усиком.

В комментарии YouTube-каналу IFL TV Итауме снова пришлось отвечать на вопросы относительно поединка с украинцем.

Итаума знает, почему Усик не будет драться с ним

Молодой боксер обратил внимание на возраст Усика и его карьерный путь в супертяжелом весе. По словам Итаумы, такой бой теоретически возможен, однако украинец уже прошел через большое количество серьезных испытаний на ринге.

Итаума отметил, что 38-летний Усик нокаутировал многих соперников и давно все доказал в этом дивизионе. Именно поэтому, по его мнению, к украинскому чемпиону стоит относиться с уважением и не давить на него вопросами о новых вызовах.

Итаума уже является претендентом на бой с Усиком по нескольким версиям, однако британец уже перестал называть украинца среди возможных будущих оппонентов.

Александр Усик бокс супертяжелый вес профессиональный бокс украинские боксеры Мозес Итаума
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
