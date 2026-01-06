Відео
Ітаума просить дати спокій Усику

Дата публікації: 6 січня 2026 08:01
Мозес Ітаума пояснив, чому Усик не битиметься з ним
Мозес Ітаума. Фото: кадр з відео

Юний за мірками професійного боксу 21-річний британський боксер Мозес Ітаума вже став зіркою у надважкій вазі. Тому цілком логічно, що його регулярно запитують про можливий бій з об’єднаним чемпіоном світу Олександром Усиком.

У коментарі YouTube-каналу IFL TV Ітаумі знову довелося відповідати на питання щодо поєдинку з українцем.

Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Ітаума знає, чому Усик не битиметься з ним

Молодий боксер звернув увагу на вік Усика та його кар’єрний шлях у надважкій вазі. За словами Ітауми, такий бій теоретично можливий, однак українець уже пройшов через велику кількість серйозних випробувань на рингу.

Ітаума наголосив, що 38-річний Усик нокаутував багатьох суперників і давно все довів у цьому дивізіоні. Саме тому, на його думку, до українського чемпіона варто ставитися з повагою та не тиснути на нього питаннями про нові виклики.

Ітаума вже є претендентом на бій з Усиком за кількома версіями, однак британець уже перестав називати українця серед можливих майбутніх опонентів.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх розповіла, що не дивилася 14-й сезон "Холостяка" через Тараса Цимбалюка.

У лондонському "Челсі" вперше за довгий час згадали про Михайла Мудрика.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
