Мозес Ітаума пояснив, чому Усик не битиметься з ним

Мозес Ітаума. Фото: кадр з відео

Юний за мірками професійного боксу 21-річний британський боксер Мозес Ітаума вже став зіркою у надважкій вазі. Тому цілком логічно, що його регулярно запитують про можливий бій з об’єднаним чемпіоном світу Олександром Усиком.

У коментарі YouTube-каналу IFL TV Ітаумі знову довелося відповідати на питання щодо поєдинку з українцем.

Олександр Усик. Фото: Reuters

Ітаума знає, чому Усик не битиметься з ним

Молодий боксер звернув увагу на вік Усика та його кар’єрний шлях у надважкій вазі. За словами Ітауми, такий бій теоретично можливий, однак українець уже пройшов через велику кількість серйозних випробувань на рингу.

Ітаума наголосив, що 38-річний Усик нокаутував багатьох суперників і давно все довів у цьому дивізіоні. Саме тому, на його думку, до українського чемпіона варто ставитися з повагою та не тиснути на нього питаннями про нові виклики.

Ітаума вже є претендентом на бій з Усиком за кількома версіями, однак британець уже перестав називати українця серед можливих майбутніх опонентів.

