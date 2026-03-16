Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усика хотят лишить пояса, если он откажется от одного из боев

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 14:03
Британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался о дальнейших боях чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. По его словам, украинскому боксеру предстоит выполнить обязательную защиту титула. В противном случае чемпион может лишиться пояса по версии WBC.

Одним из возможных соперников украинца является немецкий боксер Агит Кабайел, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канала iFL TV.

Реклама
Следующий поединок украинский боксер должен провести 23 мая. Его соперником станет известный кикбоксер Рико Верховен. Бой планируется провести в Египте, и на кону будет титул WBC, которым владеет украинский чемпион. 

Агит Кабайел
Немецкий боксер Агит Кабайел. Фото: instagram.com/agitkabayel/

WBC требует от Усика обязательную защиту 

После этого боя Всемирный боксерский совет обязал Александра провести обязательную защиту титула. Основным претендентом на пояс считается Агит Кабайел, который остается непобежденным на профессиональном ринге. В случае отказа от поединка украинцу придется освободить титул.

"Следующий бой Усика будет санкционирован — это будет поединок против Кабайела. Если он не захочет драться с Агитом, ему придется освободить пояс, и тогда он сможет встретиться с победителем боя Уордли — Дюбуа. Но Кабайел заслуживает боя за титул чемпиона мира", — заявил Уоррен. 

спорт Александр Усик бокс WBC Агит Кабайел Бой Усик — Верхувен
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации