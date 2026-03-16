Усика хотят лишить пояса, если он откажется от одного из боев

Александр Усик с чемпионскими поясами в фотосессии для Vogue Ukraine. Снимок: instagram.com/usykaa/

Британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался о дальнейших боях чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. По его словам, украинскому боксеру предстоит выполнить обязательную защиту титула. В противном случае чемпион может лишиться пояса по версии WBC.

Одним из возможных соперников украинца является немецкий боксер Агит Кабайел, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канала iFL TV.

Следующий поединок украинский боксер должен провести 23 мая. Его соперником станет известный кикбоксер Рико Верховен. Бой планируется провести в Египте, и на кону будет титул WBC, которым владеет украинский чемпион.

Немецкий боксер Агит Кабайел. Фото: instagram.com/agitkabayel/

WBC требует от Усика обязательную защиту

После этого боя Всемирный боксерский совет обязал Александра провести обязательную защиту титула. Основным претендентом на пояс считается Агит Кабайел, который остается непобежденным на профессиональном ринге. В случае отказа от поединка украинцу придется освободить титул.

"Следующий бой Усика будет санкционирован — это будет поединок против Кабайела. Если он не захочет драться с Агитом, ему придется освободить пояс, и тогда он сможет встретиться с победителем боя Уордли — Дюбуа. Но Кабайел заслуживает боя за титул чемпиона мира", — заявил Уоррен.

