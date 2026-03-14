Где и когда смотреть первый бой Киры Макогоненко в профессионалах

Где и когда смотреть первый бой Киры Макогоненко в профессионалах

Дата публикации 14 марта 2026 18:01
Когда Макогоненко проведет дебютный профессиональный бой с Довгинкой
Кира Макогоненко в перчатках. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Юная спортсменка Кира Макогоненко проведет первый бой на профессиональном ринге. Поединок состоится 21 марта в рамках боксерского вечера Usyk 17 Promotions Rising Stars. Турнир пройдет под эгидой промоутерской компании Александра Усика. 

Соревнование будет посвящено молодым талантам украинского бокса, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Киры Макогоненко. 

Афиша боя. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Где и когда смотреть бой Макогоненко — Довгинка

Соперницей украинки станет Полина Довгинка. Этот бой станет частью андеркарда турнира, где выступят перспективные украинские спортсмены. Трансляция вечера бокса ожидается на цифровых платформах, сотрудничающих с промоутерской компанией Usyk 17 Promotions. 

Кира Макогоненко готовится к дебюту. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Кира Макогоненко известна по выступлениям в любительском боксе, где она представляла Украину на международных турнирах. Спортсменка считается одной из перспективных украинских боксерок своего поколения и неоднократно становилась призером крупных соревнований. Переход в профессионалы стал следующим этапом ее карьеры.

Полина Довгинка также находится в начале профессионального пути. В декабре 2025 года она провела свой первый бой на профи-ринге, в котором уступила Веронике Тимошиной единогласным решением судей. Теперь Довгинка получит второй шанс проявить себя в поединке против Макогоненко. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
