Когда Макогоненко проведет дебютный профессиональный бой с Довгинкой

Кира Макогоненко в перчатках.

Юная спортсменка Кира Макогоненко проведет первый бой на профессиональном ринге. Поединок состоится 21 марта в рамках боксерского вечера Usyk 17 Promotions Rising Stars. Турнир пройдет под эгидой промоутерской компании Александра Усика.

Соревнование будет посвящено молодым талантам украинского бокса, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Киры Макогоненко.

Где и когда смотреть бой Макогоненко — Довгинка

Соперницей украинки станет Полина Довгинка. Этот бой станет частью андеркарда турнира, где выступят перспективные украинские спортсмены. Трансляция вечера бокса ожидается на цифровых платформах, сотрудничающих с промоутерской компанией Usyk 17 Promotions.

Кира Макогоненко известна по выступлениям в любительском боксе, где она представляла Украину на международных турнирах. Спортсменка считается одной из перспективных украинских боксерок своего поколения и неоднократно становилась призером крупных соревнований. Переход в профессионалы стал следующим этапом ее карьеры.

Полина Довгинка также находится в начале профессионального пути. В декабре 2025 года она провела свой первый бой на профи-ринге, в котором уступила Веронике Тимошиной единогласным решением судей. Теперь Довгинка получит второй шанс проявить себя в поединке против Макогоненко.

