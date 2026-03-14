Коли Макогоненко проведе дебютний професійний бій із Довгинкою

Кіра Макогоненко в рукавичках. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Юна спортсменка Кіра Макогоненко проведе перший бій на професійному рингу. Поєдинок відбудеться 21 березня в рамках боксерського вечора Usyk 17 Promotions Rising Stars. Турнір пройде під егідою промоутерської компанії Олександра Усика.

Змагання буде присвячено молодим талантам українського боксу, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт Кіри Макогоненко.

Афіша бою. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Де та коли дивитися бій Макогоненко — Довгинка

Суперницею українки стане Поліна Довгинка. Цей бій стане частиною андеркарда турніру, де виступлять перспективні українські спортсмени. Трансляція вечора боксу очікується на цифрових платформах, які співпрацюють із промоутерською компанією Usyk 17 Promotions.

Кіра Макогоненко готується до дебюту. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Кіра Макогоненко відома за виступами в аматорському боксі, де вона представляла Україну на міжнародних турнірах. Спортсменка вважається однією з найперспективніших українських боксерок свого покоління та неодноразово ставала призером великих змагань. Перехід у професіонали став наступним етапом її кар'єри.

Поліна Довгинка також перебуває на початку професійного шляху. У грудні 2025 року вона провела свій перший бій на профі-рингу, в якому поступилася Вероніці Тимошиній одноголосним рішенням суддів. Тепер Довгинка отримає другий шанс проявити себе в поєдинку проти Макогоненка.

