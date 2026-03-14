Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Де та коли дивитися перший бій Кіри Макогоненко в професіоналах

Де та коли дивитися перший бій Кіри Макогоненко в професіоналах

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 18:01
Коли Макогоненко проведе дебютний професійний бій із Довгинкою
Кіра Макогоненко в рукавичках. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Юна спортсменка Кіра Макогоненко проведе перший бій на професійному рингу. Поєдинок відбудеться 21 березня в рамках боксерського вечора Usyk 17 Promotions Rising Stars. Турнір пройде під егідою промоутерської компанії Олександра Усика.

Змагання буде присвячено молодим талантам українського боксу, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт Кіри Макогоненко.

Реклама
Читайте також:
Афіша бою. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Де та коли дивитися бій Макогоненко — Довгинка

Суперницею українки стане Поліна Довгинка. Цей бій стане частиною андеркарда турніру, де виступлять перспективні українські спортсмени. Трансляція вечора боксу очікується на цифрових платформах, які співпрацюють із промоутерською компанією Usyk 17 Promotions.

Кіра Макогоненко готується до дебюту. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Кіра Макогоненко відома за виступами в аматорському боксі, де вона представляла Україну на міжнародних турнірах. Спортсменка вважається однією з найперспективніших українських боксерок свого покоління та неодноразово ставала призером великих змагань. Перехід у професіонали став наступним етапом її кар'єри.

Поліна Довгинка також перебуває на початку професійного шляху. У грудні 2025 року вона провела свій перший бій на профі-рингу, в якому поступилася Вероніці Тимошиній одноголосним рішенням суддів. Тепер Довгинка отримає другий шанс проявити себе в поєдинку проти Макогоненка.

Нагадаємо, перспективний український спортсмен змінив громадянство і тепер виступатиме за Німеччину.

Вихованець "Динамо" (Київ) приєднався до української армії та вже вирушив на фронт.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

спорт бокс Кіра Макогоненко професійний бокс українські боксери
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації