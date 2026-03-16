Усика хочуть позбавити пояса, якщо він відмовиться від одного з боїв

Олександр Усик із чемпіонськими поясами у фотосесії для Vogue Ukraine. Знімок: instagram.com/usykaa/

Британський промоутер Френк Воррен висловився про подальші бої чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика. За його словами, українському боксеру належить виконати обов'язковий захист титулу. В іншому разі чемпіон може втратити пояс за версією WBC.

Одним із можливих суперників українця є німецький боксер Агіт Кабаєл, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал iFL TV.

Читайте також:

Наступний поєдинок український боксер має провести 23 травня. Його суперником стане відомий кікбоксер Ріко Верховен. Бій планується провести в Єгипті, і на кону буде титул WBC, яким володіє український чемпіон.

Німецький боксер Агіт Кабаєл. Фото: instagram.com/agitkabayel/

WBC вимагає від Усика обов'язковий захист

Після цього бою Всесвітня боксерська рада зобов'язала Олександра провести обов'язковий захист титулу. Основним претендентом на пояс вважається Агіт Кабаєл, який залишається непереможеним на професійному рингу. У разі відмови від поєдинку українцю доведеться звільнити титул.

"Наступний бій Усика буде санкціонований — це буде поєдинок проти Кабайєла. Якщо він не захоче битися з Агітом, йому доведеться звільнити пояс, і тоді він зможе зустрітися з переможцем бою Вордлі — Дюбуа. Але Кабайєл заслуговує бою за титул чемпіона світу", — заявив Воррен.

Нагадаємо, ключовий захисник київського "Динамо" Тарас Михавко може перейти до одного з відомих клубів Франції.

Вихованець "біло-синіх" Олександр Яцик відмовився від вигідної пропозиції іншого українського клубу.

