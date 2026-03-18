Усик удивил Джошуа во время совместной тренировки

Усик удивил Джошуа во время совместной тренировки

Дата публикации 18 марта 2026 06:53
Александр Усик и Энтони Джошуа после одного из своих поединков. Фото: Khalid Alhaj/MB Media/Getty Images

Чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик начал готовится к поединку с кикбоксером Энтони Джошуа. Противостояние состоится 23 мая 2026 года в Египте. Тренировку украинца посетил его старый друг и соперник. 

Александр Усик поработал в зале с Энтони Джошуа, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на READY TO FIGHT

Читайте также:

На опубликованном видео два чемпиона, действующий и бывший, работают в тренажерном зале. Александр Усик демонстрирует Энтони Джошуа упражнение с гирей, которую умело подбрасывает над собой. Британец внимательно наблюдает за бывшим соперником, после чего повторяет упражнение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История дружбы Усика и Джошуа 

Два боксера впервые встретились на ринге в 2021 году, когда украинец перешел в супертяжелый вес и получил шанс побороться за чемпионские пояса. Их первый бой состоялся в Лондоне, где Александр Усик уверенно победил Энтони Джошуа единогласным решением судей за счет скорости, техники и тактической гибкости. 

Реванш прошел в 2022 году в Саудовской Аравии. Джошуа попытался изменить стратегию, сделал акцент на силовой бокс и лучше провел отдельные отрезки боя. Однако Усик сумел адаптироваться, выдержал давление и во второй половине поединка вновь перехватил инициативу. В итоге он снова победил по очкам и оформил статус суперзвезды дивизиона.

За пределами ринга отношения боксеров развивались без вражды, они относятся с уважением друг к другу. Британец неоднократно признавался, что у него нет претензий к бывшему сопернику. Они часто встречаются на общих мероприятиях, комментируют сообщения друг друга в социальных сетях и периодически тренируются вместе. 

Напомним, ранее другой британец Мозес Итаума упрекнул Александра Усика в том, что украинец не всегда бывает искренним. 

Бывший тренер Мирон Маркевич назвал одну из самых надежных позиций в сборной Украины накануне отбора на Кубок Мира-2026. 

спорт Александр Усик бокс Энтони Джошуа украинские боксеры
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
