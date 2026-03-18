Усик удивил Джошуа во время совместной тренировки

Александр Усик и Энтони Джошуа после одного из своих поединков. Фото: Khalid Alhaj/MB Media/Getty Images

Чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик начал готовится к поединку с кикбоксером Энтони Джошуа. Противостояние состоится 23 мая 2026 года в Египте. Тренировку украинца посетил его старый друг и соперник.

Александр Усик поработал в зале с Энтони Джошуа, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на READY TO FIGHT.

На опубликованном видео два чемпиона, действующий и бывший, работают в тренажерном зале. Александр Усик демонстрирует Энтони Джошуа упражнение с гирей, которую умело подбрасывает над собой. Британец внимательно наблюдает за бывшим соперником, после чего повторяет упражнение.

История дружбы Усика и Джошуа

Два боксера впервые встретились на ринге в 2021 году, когда украинец перешел в супертяжелый вес и получил шанс побороться за чемпионские пояса. Их первый бой состоялся в Лондоне, где Александр Усик уверенно победил Энтони Джошуа единогласным решением судей за счет скорости, техники и тактической гибкости.

Реванш прошел в 2022 году в Саудовской Аравии. Джошуа попытался изменить стратегию, сделал акцент на силовой бокс и лучше провел отдельные отрезки боя. Однако Усик сумел адаптироваться, выдержал давление и во второй половине поединка вновь перехватил инициативу. В итоге он снова победил по очкам и оформил статус суперзвезды дивизиона.

За пределами ринга отношения боксеров развивались без вражды, они относятся с уважением друг к другу. Британец неоднократно признавался, что у него нет претензий к бывшему сопернику. Они часто встречаются на общих мероприятиях, комментируют сообщения друг друга в социальных сетях и периодически тренируются вместе.

