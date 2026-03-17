Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт У Энтони Джошуа оценили вероятность боя с Тайсоном Фьюри

У Энтони Джошуа оценили вероятность боя с Тайсоном Фьюри

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 14:37
У Энтони Джошуа оценили вероятность боя с Тайсоном Фьюри
Тайсон Фьюри отвечает на вопросы журналистов. Фото: Reuters/John Sibley

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о возможном поединке с Тайсоном Фьюри. В последнее время в медиа активно обсуждается вероятность организации этого боя. Однако, по словам представителя британского боксера, на данный момент никаких договоренностей нет.

Переговоры не были доведены до финальной стадии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Stomping Ground

Энтони Джошуа
Энтони Джошуа во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Что Хирн сказал про бой Джошуа — Фьюри

Ранее стороны действительно рассматривали возможность проведения боя. Обсуждения велись еще до инцидента, который повлиял на планы команды Джошуа. Изначально в графике британца были запланированы другие поединки, включая выступление в Саудовской Аравии. После этого уже рассматривалась встреча с Фьюри.

"Нет никаких соглашений о бое Джошуа с Фьюри. Ничего не утверждено. Переговоры были еще до аварии Энтони", — заверил Хирн. 

Энтони Джошуа провел свой последний бой в декабре 2025 года, в котором одержал победу нокаутом над Джейком Полом. После этого британец взял паузу из-за ДТП, в котором погибли его тренеры. 

Тайсон Фьюри достиг договоренности о проведении боя с российским супертяжеловесом Арсланбеком Махмудовым. Поединок рассматривается как часть возвращения британца на ринг после паузы и может пройти в ближайшие месяцы. 

Напомним, вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может покинуть "Бенфику", получившую привлекательное предложение по трансферу. 

Александр Усик через два месяца проведет бой с Рико Верховеном, в России уже высказались о шансах украинского боксера.

спорт бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации