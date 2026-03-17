У Энтони Джошуа оценили вероятность боя с Тайсоном Фьюри

Тайсон Фьюри отвечает на вопросам журналистов.

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о возможном поединке с Тайсоном Фьюри. В последнее время в медиа активно обсуждается вероятность организации этого боя. Однако, по словам представителя британского боксера, на данный момент никаких договоренностей нет.

Переговоры не были доведены до финальной стадии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Stomping Ground.

Что Хирн сказал про бой Джошуа — Фьюри

Ранее стороны действительно рассматривали возможность проведения боя. Обсуждения велись еще до инцидента, который повлиял на планы команды Джошуа. Изначально в графике британца были запланированы другие поединки, включая выступление в Саудовской Аравии. После этого уже рассматривалась встреча с Фьюри.

"Нет никаких соглашений о бое Джошуа с Фьюри. Ничего не утверждено. Переговоры были еще до аварии Энтони", — заверил Хирн.

Энтони Джошуа провел свой последний бой в декабре 2025 года, в котором одержал победу нокаутом над Джейком Полом. После этого британец взял паузу из-за ДТП, в котором погибли его тренеры.

Тайсон Фьюри достиг договоренности о проведении боя с российским супертяжеловесом Арсланбеком Махмудовым. Поединок рассматривается как часть возвращения британца на ринг после паузы и может пройти в ближайшие месяцы.

