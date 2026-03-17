Бенфика получила предложение за Трубина и готова к продаже

Бенфика получила предложение за Трубина и готова к продаже

Дата публикации 17 марта 2026 07:50
Анатолий Трубин в воротах "Бенфики". Фото: Reuters

Украинский вратарь Анатолий Трубин может покинуть "Бенфику" уже в ближайшее время. Лиссабонский клуб получил несколько предложений по голкиперу и не исключает его трансфера.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на McQuee Infos.

Анатолий Трубин в матче против "Реала". Фото: Reuters

Названа стоимость Трубина

По информации источников, руководство "Бенфики" не только открыто к переговорам, но и уже начало прорабатывать варианты замены на случай ухода украинца. В клубе понимают, что интерес к Трубину растет, поэтому стремятся подготовиться к возможным изменениям заранее, чтобы не потерять стабильность на вратарской позиции.

Ранее сообщалось, что португальский гранд оценивает своего основного вратаря минимум в 40 млн евро. В случае реализации трансфера часть суммы получит "Шахтер", который имеет процент от перепродажи игрока — ориентировочно 16 млн евро.

Анатолий Трубин. Фото: Reuters

Заменить Трубина может 23-летний талант Самуэль Соарес, который с прошлого сезона претендует на место в основном составе. При этом рассматриваются и варианты из Бразилии.

Трубин присоединился к "Бенфике" после перехода из "Шахтера" и быстро адаптировался к новому чемпионату. Уже в первом сезоне он стал ключевым исполнителем команды и одним из самых стабильных игроков в составе лиссабонцев.

В сезоне 2025/2026 годов украинский голкипер провел 45 матчей во всех турнирах. За это время он пропустил 35 мячей и 19 раз сохранил свои ворота нетронутыми. Кроме того, Трубин отметился забитым мячом в ворота "Реала".

Игроки "Бенфики". Фото: "Бенфика"

Украинец уже привлек внимание клубов из топ-чемпионатов Европы. Его уверенная игра на линии, умение действовать ногами и стабильность в важных матчах сделали его одним из самых перспективных вратарей на рынке.

Трубин сейчас имеет действующий контракт с "Бенфикой" до 30 июня 2028 года. Статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро.

Напомним, защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко может перейти в футбольный клуб из Франции.

В России назвали вероятность победы Рико Верховена в бою против Александра Усика.

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Андрей Котевич
