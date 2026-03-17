Бенфіка отримала пропозицію за Трубіна і готова до продажу

Дата публікації: 17 березня 2026 07:50
Анатолій Трубін у воротах "Бенфіки". Фото: Reuters

Український воротар Анатолій Трубін може залишити "Бенфіку" вже найближчим часом. Лісабонський клуб отримав кілька пропозицій щодо голкіпера та не виключає його трансферу.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на McQuee Infos.

Читайте також:
Анатолій Трубін в матчі проти "Реалу". Фото: Reuters

Названа вартість Трубіна

За інформацією джерел, керівництво "Бенфіки" не лише відкрите до переговорів, а й уже почало опрацьовувати варіанти заміни на випадок відходу українця. У клубі розуміють, що інтерес до Трубіна зростає, тому прагнуть підготуватися до можливих змін заздалегідь, щоб не втратити стабільність на воротарській позиції.

Раніше повідомлялося, що португальський гранд оцінює свого основного воротаря щонайменше у 40 млн євро. У разі реалізації трансферу частину суми отримає "Шахтар", який має відсоток від перепродажу гравця — орієнтовно 16 млн євро.

Анатолій Трубін. Фото: Reuters

Замінити Трубіна може 23-річний талант Самуель Соарес, який із минулого сезону претендує на місце в основному складі. При цьому розглядаються й варіанти з Бразилії.

Трубін приєднався до "Бенфіки" після переходу з "Шахтаря" і швидко адаптувався до нового чемпіонату. Вже у першому сезоні він став ключовим виконавцем команди та одним із найстабільніших гравців у складі лісабонців.

У сезоні 2025/2026 років український голкіпер провів 45 матчів у всіх турнірах. За цей час він пропустив 35 м’ячів і 19 разів зберіг свої ворота недоторканими. Крім того, Трубін відзначився забитим м’ячем у ворота "Реала".

Гравці "Бенфіки". Фото: "Бенфіка"

Українець вже привернув увагу клубів із топ-чемпіонатів Європи. Його впевнена гра на лінії, вміння діяти ногами та стабільність у важливих матчах зробили його одним із найбільш перспективних воротарів на ринку.

Трубін наразі має чинний контракт із "Бенфікою" до 30 червня 2028 року. Статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.

Нагадаємо, захисник київського "Динамо" Тарас Михавко може перейти в футбольний клуб із Франції.

В Росії назвали ймовірність перемоги Ріко Верховена в бою проти Олександра Усика.

футбол Футбол трансфери Бенфіка Анатолій Трубін українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
