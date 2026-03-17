КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Головна Спорт У Ентоні Джошуа оцінили ймовірність бою з Тайсоном Ф'юрі

У Ентоні Джошуа оцінили ймовірність бою з Тайсоном Ф'юрі

Дата публікації: 17 березня 2026 14:37
Тайсон Ф'юрі відповідає на запитання журналістів. Фото: Reuters/John Sibley

Промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Гірн висловився про можливий поєдинок із Тайсоном Ф'юрі. Останнім часом у медіа активно обговорюється ймовірність організації цього бою. Однак, за словами представника британського боксера, наразі жодних домовленостей немає.

Переговори не були доведені до фінальної стадії, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Stomping Ground.

Ентоні Джошуа під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Що Гірн сказав про бій Джошуа — Ф'юрі

Раніше сторони дійсно розглядали можливість проведення бою. Обговорення велися ще до інциденту, який вплинув на плани команди Джошуа. Спочатку в графіку британця були заплановані інші поєдинки, включно з виступом у Саудівській Аравії. Після цього вже розглядалася зустріч із Ф'юрі.

"Немає ніяких угод про бій Джошуа з Ф'юрі. Нічого не затверджено. Переговори були ще до аварії Ентоні", — запевнив Гірн.

Ентоні Джошуа провів свій останній бій у грудні 2025 року, в якому здобув перемогу нокаутом над Джейком Полом. Після цього британець узяв паузу через ДТП, у якій загинули його тренери.

Тайсон Ф'юрі досяг домовленості про проведення бою з російським суперважковаговиком Арсланбеком Махмудовим. Поєдинок розглядають як частину повернення британця на ринг після паузи, і він може відбутися найближчими місяцями.

Нагадаємо, воротар збірної України Анатолій Трубін може покинути "Бенфіку", яка отримала привабливу пропозицію щодо трансферу.

Олександр Усик через два місяці проведе бій з Ріко Верховеном, у Росії вже висловилися про шанси українського боксера.

спорт бокс Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Едді Хірн
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
