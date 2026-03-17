Маркевич оценил выбор Реброва в сборной Украины

Голкипер Руслан Нещерет перед матчем "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

В рамках полуфинала отбора на Кубок Мира по футболу сборная Украины примет в Польше Швецию. В заявке "сине-желтых" произошли определенные изменения. Сергей Ребров вызвал на сбор сразу несколько потенциальных дебютантов.

Изменения коснулись и вратарской линии команды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Уже 26 марта сборная Украины проведет один из важнейших матчей последних месяцев. Накануне противостояния с "трекрунур" тренерский штаб Сергея Реброва столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Однако голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в заявку команды по другой причине. В нынешнем сезоне у него совсем нет практики на поле.

Анатолий Трубин пропускает гол от "Реала". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Что Маркевич сказал об украинских вратарях

Эксперт не сомневается в том, что Анатолий Трубин останется первым номером сборной Украины. Голкипер "Бенфики" проводит очередной уверенный сезон в Португалии и пользуется авторитетом в разевалке национальной команды. Его всегда готовы подстраховать не менее талантливые вратари.

"У Нещерета стабильная игровая практика. А что у Лунина? В этом сезоне я не видел его в деле. У нас хорошие вратари. В конце концов, в сборной есть тренер голкиперов Рустам Худжамов, который отвечает за это направление и определяет, кто должен играть", — объяснил Маркевич.

Напомним, в услугах Анатолия Трубина заинтересован известный клуб, "Бенфика" уже получила предложение.

А в России неожиданно обратили внимание на предстоящий поединок Александра Усика с Рико Верховеном.