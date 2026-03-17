Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Маркевич оценил выбор Реброва в сборной Украины

Маркевич оценил выбор Реброва в сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 16:10
Маркевич оценил выбор Реброва в сборной Украины
Голкипер Руслан Нещерет перед матчем "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

В рамках полуфинала отбора на Кубок Мира по футболу сборная Украины примет в Польше Швецию. В заявке "сине-желтых" произошли определенные изменения. Сергей Ребров вызвал на сбор сразу несколько потенциальных дебютантов. 

Изменения коснулись и вратарской линии команды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол". 

Уже 26 марта сборная Украины проведет один из важнейших матчей последних месяцев. Накануне противостояния с "трекрунур" тренерский штаб Сергея Реброва столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Однако голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в заявку команды по другой причине. В нынешнем сезоне у него совсем нет практики на поле. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин пропускает гол от "Реала". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Что Маркевич сказал об украинских вратарях 

Эксперт не сомневается в том, что Анатолий Трубин останется первым номером сборной Украины. Голкипер "Бенфики" проводит очередной уверенный сезон в Португалии и пользуется авторитетом в разевалке национальной команды. Его всегда готовы подстраховать не менее талантливые вратари. 

"У Нещерета стабильная игровая практика. А что у Лунина? В этом сезоне я не видел его в деле.  У нас хорошие вратари. В конце концов, в сборной есть тренер голкиперов Рустам Худжамов, который отвечает за это направление и определяет, кто должен играть", — объяснил Маркевич. 

Напомним, в услугах Анатолия Трубина заинтересован известный клуб, "Бенфика" уже получила предложение. 

А в России неожиданно обратили внимание на предстоящий поединок Александра Усика с Рико Верховеном. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Андрей Лунин Руслан Нещерет Анатолий Трубин
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации