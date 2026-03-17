Сборная Украины потеряла еще одного ключевого игрока

Максим Таловеров перед матчем.

Защитник сборной Украины Максим Таловеров не сможет принять участие в ближайших матчах национальной сборной. Футболист получил серьезное повреждение в одном из последних матчей клубного сезона. Из-за травмы он пропустит игры плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года.

Потеря защитника стала кадровой проблемой для тренерского штаба команды, сообщает портал Новини.LIVE. со ссылкой на "ТаТоТаке".

Максим Таловеров получил повреждение в матче английского Чемпионшипа, где его "Сток Сити" встречался с "Уотфордом". Несмотря на травму, футболист доиграл встречу до финального свистка. После игры он прошел медицинское обследование, которое выявило серьезное повреждение голеностопного сустава. По предварительным данным, игрок выбыл до конца сезона.

Максим Таловеров на тренировке в сборной Украины.

Таловеров пропустит важные матчи сборной

Таким образом, защитник не сможет помочь сборной Украины в полуфинальном матче плей-офф отбора на чемпионат мира. Игра против сборной Швеции запланирована на 26 марта. Победитель этой встречи выйдет в следующий раунд, где встретится с сильнейшей командой пары Польша — Албания.

В расширенном списке национальной команды остаются альтернативные варианты на позицию центрального защитника. В резерве тренерского штаба находятся Эдуард Сарапий и Сергей Чоботенко, которые могут получить шанс заменить травмированного футболиста. В лазарете национальной команды уже оказались Николай Матвиенко, Арсений Батагов и Тарас Михавко.

