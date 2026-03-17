Сборная Украины потеряла еще одного ключевого игрока

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 10:33
Максим Таловеров перед матчем. Фото: instagram.com/tal.04/

Защитник сборной Украины Максим Таловеров не сможет принять участие в ближайших матчах национальной сборной. Футболист получил серьезное повреждение в одном из последних матчей клубного сезона. Из-за травмы он пропустит игры плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года.

Потеря защитника стала кадровой проблемой для тренерского штаба команды, сообщает портал Новини.LIVE. со ссылкой на "ТаТоТаке". 

Максим Таловеров получил повреждение в матче английского Чемпионшипа, где его "Сток Сити" встречался с "Уотфордом". Несмотря на травму, футболист доиграл встречу до финального свистка. После игры он прошел медицинское обследование, которое выявило серьезное повреждение голеностопного сустава. По предварительным данным, игрок выбыл до конца сезона.

Максим Таловеров
Максим Таловеров на тренировке в сборной Украины. Фото: УАФ

Таловеров пропустит важные матчи сборной

Таким образом, защитник не сможет помочь сборной Украины в полуфинальном матче плей-офф отбора на чемпионат мира. Игра против сборной Швеции запланирована на 26 марта. Победитель этой встречи выйдет в следующий раунд, где встретится с сильнейшей командой пары Польша — Албания.

В расширенном списке национальной команды остаются альтернативные варианты на позицию центрального защитника. В резерве тренерского штаба находятся Эдуард Сарапий и Сергей Чоботенко, которые могут получить шанс заменить травмированного футболиста. В лазарете национальной команды уже оказались Николай Матвиенко, Арсений Батагов и Тарас Михавко. 

Напомним, российский боксер Дмитрий Кудряшов сделал прогноз на предстоящий поединок с участием Александра Усика и Рико Верховена. 

А лидер сборной Франции Усман Дембеле удивил планами на будущее, которые могут не понравиться руководству "ПСЖ". 

спорт футбол Сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Максим Таловеров
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
