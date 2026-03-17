Усман Дембеле сообщил, продолжит ли карьеру в ПСЖ

Усман Дембеле. Фото: Reuters

Форвард "ПСЖ" Усман Дембеле высказался относительно своего будущего в клубе накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси". Француз дал понять, что не исключает продолжения сотрудничества с парижанами.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на RMC Sport.

Усман Дембеле перед игрой с "Челси". Фото: Reuters

По словам Дембеле, переговоры по новому контракту ведутся без его непосредственного участия. Футболист считает, что такие вопросы традиционно решаются между клубом и его представителями, и поэтому сейчас не время для новостей.

"Нет причин не продлевать контракт, но решение принимаю не я", — сказал Дембеле.

Форвард подчеркнул, что сосредоточен прежде всего на выступлениях команды, в частности на предстоящем матче против "Челси". Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Усман Дембеле после гола. Фото: Reuters

В нынешнем сезоне Дембеле демонстрирует стабильную результативность. На его счету 12 забитых мячей и семь голевых передач в 27 матчах за клуб во всех турнирах. При этом он пропустил много матчей из-за травм.

Действующее соглашение француза с "ПСЖ" рассчитано до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, ориентировочная рыночная стоимость игрока составляет 100 млн евро.

Дембеле является одним из ключевых игроков атаки "ПСЖ". Благодаря своей игре в прошлом сезоне он претендовал на "Золотой мяч".

Источники считают, что "ПСЖ" рассчитывает сохранить одного из своих лидеров, особенно учитывая борьбу за титул в Лиге чемпионов.

