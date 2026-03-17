Усман Дембеле сообщил, продолжит ли карьеру в ПСЖ
Форвард "ПСЖ" Усман Дембеле высказался относительно своего будущего в клубе накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси". Француз дал понять, что не исключает продолжения сотрудничества с парижанами.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на RMC Sport.
Дембеле определился со своим будущим
По словам Дембеле, переговоры по новому контракту ведутся без его непосредственного участия. Футболист считает, что такие вопросы традиционно решаются между клубом и его представителями, и поэтому сейчас не время для новостей.
"Нет причин не продлевать контракт, но решение принимаю не я", — сказал Дембеле.
Форвард подчеркнул, что сосредоточен прежде всего на выступлениях команды, в частности на предстоящем матче против "Челси". Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне Дембеле демонстрирует стабильную результативность. На его счету 12 забитых мячей и семь голевых передач в 27 матчах за клуб во всех турнирах. При этом он пропустил много матчей из-за травм.
Действующее соглашение француза с "ПСЖ" рассчитано до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, ориентировочная рыночная стоимость игрока составляет 100 млн евро.
Дембеле является одним из ключевых игроков атаки "ПСЖ". Благодаря своей игре в прошлом сезоне он претендовал на "Золотой мяч".
Источники считают, что "ПСЖ" рассчитывает сохранить одного из своих лидеров, особенно учитывая борьбу за титул в Лиге чемпионов.
Напомним, игрок "Динамо" Тарас Михавко может перейти в любимый клуб героя фильма "Такси".
Известный российский боксер оценил шансы Рико Верховена против Александра Усика.
