Усман Дембеле сообщил, продолжит ли карьеру в ПСЖ

Дата публикации 17 марта 2026 06:50
Усман Дембеле сообщил, продолжит ли карьеру в ПСЖ
Усман Дембеле. Фото: Reuters

Форвард "ПСЖ" Усман Дембеле высказался относительно своего будущего в клубе накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси". Француз дал понять, что не исключает продолжения сотрудничества с парижанами.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на RMC Sport.

Усман Дембеле на пресс-конференции перед матчем с Челси
Усман Дембеле перед игрой с "Челси". Фото: Reuters

Дембеле определился со своим будущим

По словам Дембеле, переговоры по новому контракту ведутся без его непосредственного участия. Футболист считает, что такие вопросы традиционно решаются между клубом и его представителями, и поэтому сейчас не время для новостей.

"Нет причин не продлевать контракт, но решение принимаю не я", — сказал Дембеле.

Форвард подчеркнул, что сосредоточен прежде всего на выступлениях команды, в частности на предстоящем матче против "Челси". Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Усман Дембеле забил гол в матче за ПСЖ
Усман Дембеле после гола. Фото: Reuters

В нынешнем сезоне Дембеле демонстрирует стабильную результативность. На его счету 12 забитых мячей и семь голевых передач в 27 матчах за клуб во всех турнирах. При этом он пропустил много матчей из-за травм.

Действующее соглашение француза с "ПСЖ" рассчитано до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, ориентировочная рыночная стоимость игрока составляет 100 млн евро.

Дембеле является одним из ключевых игроков атаки "ПСЖ". Благодаря своей игре в прошлом сезоне он претендовал на "Золотой мяч".

Источники считают, что "ПСЖ" рассчитывает сохранить одного из своих лидеров, особенно учитывая борьбу за титул в Лиге чемпионов.

футбол ПСЖ Французская Лига 1 Сборная Франции по футболу Усман Дембеле
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Андрей Котевич
