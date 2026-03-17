Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усман Дембеле повідомив, чи продовжить кар'єру в ПСЖ

Усман Дембеле повідомив, чи продовжить кар'єру в ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 17 березня 2026 06:50
Усман Дембеле. Фото: Reuters

Форвард "ПСЖ" Усман Дембеле висловився щодо свого майбутнього в клубі напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Челсі". Француз дав зрозуміти, що не виключає продовження співпраці з парижанами.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на RMC Sport.

Реклама
Усман Дембеле на пресс-конференции перед матчем с Челси
Усман Дембеле перед грою з "Челсі". Фото: Reuters

Дембеле визначився зі своїм майбутнім

За словами Дембеле, переговори щодо нового контракту ведуться без його безпосередньої участі. Футболіст вважає, що такі питання традиційно вирішуються між клубом і його представниками, і тому зараз не час для новин.

"Немає причин не продовжувати контракт, але рішення приймаю не я", — сказав Дембеле.

Форвард підкреслив, що зосереджений насамперед на виступах команди, зокрема на майбутньому матчі проти "Челсі". Поєдинок-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 17 березня в Лондоні та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Усман Дембеле забил гол в матче за ПСЖ
Усман Дембеле після голу. Фото: Reuters

У нинішньому сезоні Дембеле демонструє стабільну результативність. На його рахунку 12 забитих м’ячів і сім гольових передач у 27 матчах за клуб у всіх турнірах. При цьому він пропустив багато матчів через травми.

Чинна угода француза з "ПСЖ" розрахована до літа 2028 року. За даними Transfermarkt, орієнтовна ринкова вартість гравця становить 100 млн євро.

Дембеле є одним із ключових гравців атаки "ПСЖ". Завдяки своїй грі минулого сезону він претендував на "Золотий м’яч".

Джерела вважають, що "ПСЖ" розраховує зберегти одного зі своїх лідерів, особливо з огляду на боротьбу за титул у Лізі чемпіонів.

футбол ПСЖ Французька Ліга 1 Збірна Франції з футболу Усман Дембеле
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації