Усман Дембеле повідомив, чи продовжить кар'єру в ПСЖ

Усман Дембеле. Фото: Reuters

Форвард "ПСЖ" Усман Дембеле висловився щодо свого майбутнього в клубі напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Челсі". Француз дав зрозуміти, що не виключає продовження співпраці з парижанами.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на RMC Sport.

Усман Дембеле перед грою з "Челсі". Фото: Reuters

Дембеле визначився зі своїм майбутнім

За словами Дембеле, переговори щодо нового контракту ведуться без його безпосередньої участі. Футболіст вважає, що такі питання традиційно вирішуються між клубом і його представниками, і тому зараз не час для новин.

"Немає причин не продовжувати контракт, але рішення приймаю не я", — сказав Дембеле.

Форвард підкреслив, що зосереджений насамперед на виступах команди, зокрема на майбутньому матчі проти "Челсі". Поєдинок-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 17 березня в Лондоні та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Усман Дембеле після голу. Фото: Reuters

У нинішньому сезоні Дембеле демонструє стабільну результативність. На його рахунку 12 забитих м’ячів і сім гольових передач у 27 матчах за клуб у всіх турнірах. При цьому він пропустив багато матчів через травми.

Чинна угода француза з "ПСЖ" розрахована до літа 2028 року. За даними Transfermarkt, орієнтовна ринкова вартість гравця становить 100 млн євро.

Дембеле є одним із ключових гравців атаки "ПСЖ". Завдяки своїй грі минулого сезону він претендував на "Золотий м’яч".

Джерела вважають, що "ПСЖ" розраховує зберегти одного зі своїх лідерів, особливо з огляду на боротьбу за титул у Лізі чемпіонів.

