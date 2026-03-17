Збірна України втратила ще одного ключового гравця

Максим Таловеров перед матчем. Фото: instagram.com/tal.04/

Захисник збірної України Максим Таловеров не зможе взяти участь у найближчих матчах національної збірної. Футболіст отримав серйозне пошкодження в одному з останніх матчів клубного сезону. Через травму він пропустить ігри плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Втрата захисника стала кадровою проблемою для тренерського штабу команди, повідомляє портал Новини.LIVE. з посиланням на "ТаТоТаке".

Реклама

Максим Таловеров отримав ушкодження в матчі англійського Чемпіоншипа, де його "Сток Сіті" зустрічався з "Вотфордом". Незважаючи на травму, футболіст дограв зустріч до фінального свистка. Після гри він пройшов медичне обстеження, яке виявило серйозне пошкодження гомілковостопного суглоба. За попередніми даними, гравець вибув до кінця сезону.

Максим Таловеров на тренуванні у збірній України. Фото: УАФ

Таловеров пропустить важливі матчі збірної

Таким чином, захисник не зможе допомогти збірній України в півфінальному матчі плей-офф відбору на чемпіонат світу. Гра проти збірної Швеції запланована на 26 березня. Переможець цієї зустрічі вийде до наступного раунду, де зустрінеться з найсильнішою командою пари Польща — Албанія.

У розширеному списку національної команди залишаються альтернативні варіанти на позицію центрального захисника. У резерві тренерського штабу перебувають Едуард Сарапій та Сергій Чоботенко, які можуть отримати шанс замінити травмованого футболіста. У лазареті національної команди вже опинилися Микола Матвієнко, Арсеній Батагов та Тарас Михавко.

