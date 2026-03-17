Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Збірна України втратила ще одного ключового гравця

Збірна України втратила ще одного ключового гравця

Ua ru
Дата публікації: 17 березня 2026 10:33
Максим Таловеров перед матчем. Фото: instagram.com/tal.04/

Захисник збірної України Максим Таловеров не зможе взяти участь у найближчих матчах національної збірної. Футболіст отримав серйозне пошкодження в одному з останніх матчів клубного сезону. Через травму він пропустить ігри плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Втрата захисника стала кадровою проблемою для тренерського штабу команди, повідомляє портал Новини.LIVE. з посиланням на "ТаТоТаке".

Реклама
Максим Таловеров отримав ушкодження в матчі англійського Чемпіоншипа, де його "Сток Сіті" зустрічався з "Вотфордом". Незважаючи на травму, футболіст дограв зустріч до фінального свистка. Після гри він пройшов медичне обстеження, яке виявило серйозне пошкодження гомілковостопного суглоба. За попередніми даними, гравець вибув до кінця сезону.

Максим Таловеров на тренуванні у збірній України. Фото: УАФ

Таловеров пропустить важливі матчі збірної

Таким чином, захисник не зможе допомогти збірній України в півфінальному матчі плей-офф відбору на чемпіонат світу. Гра проти збірної Швеції запланована на 26 березня. Переможець цієї зустрічі вийде до наступного раунду, де зустрінеться з найсильнішою командою пари Польща — Албанія.

У розширеному списку національної команди залишаються альтернативні варіанти на позицію центрального захисника. У резерві тренерського штабу перебувають Едуард Сарапій та Сергій Чоботенко, які можуть отримати шанс замінити травмованого футболіста. У лазареті національної команди вже опинилися Микола Матвієнко, Арсеній Батагов та Тарас Михавко.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу Максим Таловєров
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації