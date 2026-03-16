Україна креативно представила офіційну заявку на матчі відбору ЧС-2026

Збірна України готується до вирішальних матчів відбору на чемпіонат світу 2026 року. Головний тренер команди Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, які отримали виклик до збірної України на березневий збір.

У заявці опинилися 26 гравців, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на УАФ.

Читайте також:

У команді два новачки

Тренерський штаб сформував склад з урахуванням багатьох травм, які сталися в команді перед матчів плей-оф відбору.

На позицію воротаря викликані Анатолій Трубін ("Бенфіка") та Дмитро Різник ("Шахтар"). Андрія Луніна, який не потрапляє в склад "Реалу", замінили на новачка з "Динамо" Руслана Нещерета.

Серед захисників вибули через травми Микола Матвієнко, Арсеній Батагов та Тарас Михавко, які закривали позицію лівого центрбека.

До складу потрапили центрбеки Ілля Забарний ("ПСЖ"), Олександр Сваток ("Остін"), Валерій Бондар і Юхим Конопля (обидва — "Шахтар"), Максим Таловєров ("Сток Сіті"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Олександр Тимчик ("Динамо"), а також Богдан Михайліченко та Борис Крушинський ("Полісся"). З цих гравців на позиціє лівого ценрального захиника гав лише Миколенко.

До лінії півзахисту не увійшов "опорник" Володими Бражко, який програв конкуренцію Єгору Ярмолюку ("Брентфорд") та Івану Калюжному ("Металіст 1925").

Київське "Динамо" буде представлене Миколою Шапаренком, Олександром Піхальонком та Назаром Волошиним. Від "Шахаря" викликали лише Олега Очеретька ("Шахтар"), проігнорувавши Єгора Назарину та Артема Бондаренка.

Також в цю лінію викликали Георгія Судакова ("Бенфіка"), Руслана Маліновського ("Дженоа"), Олексія Гуцуляка ("Полісся"), Віктора Циганкова ("Жирона") та Олександра Зубкова ("Трабзонспор").

До лінії атаки викликані Владислав Ванат ("Жирона"), Роман Яремчук ("Ліон") та дебютант із "Динамо" Матвій Пономаренко.

Також тренерський штаб сформував резервний список. До нього включено Євген Волинець, Сергій Чоботенко, Едуард Сарапій, Олександр Назаренко та Ігор Краснопір ("Полісся"), Костянтин Вівчаренко і Володимир Бражко ("Динамо"), Єгор Назарина ("Шахтар") та Олексій Сич ("Карпати").

Перший матч збірна України проведе 26 березня в Іспанії на стадіоні "Сьютат-де-Валенсія" проти Швеції у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу. Початок зустрічі заплановано о 21:45 за київським часом.

У випадку перемоги фінал пройде 31 березня. Українська команда може зіграти з переможцем пари Польща — Албанія.

Нагадаємо, центральний захисник київського "Динамо" Тарас Михавко може стати гравцем клубу із Ліги 1.

Вихованець "Динамо" Олександр Яцик відмовився від вигідної пропозиції попри статус запасного в Києві.