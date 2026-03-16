Украина креативно представила официальную заявку на матчи отбора ЧМ-2026

Сборная Украины готовится к решающим матчам отбора на чемпионат мира 2026 года. Главный тренер команды Сергей Ребров обнародовал список футболистов, которые получили вызов в сборную Украины на мартовский сбор.

В заявке оказались 26 игроков, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на УАФ.

В команде два новичка

Тренерский штаб сформировал состав с учетом многих травм, которые произошли в команде перед матчей плей-офф отбора.

На позицию вратаря вызваны Анатолий Трубин ("Бенфика") и Дмитрий Ризнык ("Шахтер"). Вместо Андрея Лунина, который не попадает в состав "Реала", добавили новичка из "Динамо" Руслана Нещерета.

Среди защитников выбыли из-за травм Николай Матвиенко, Арсений Батагов и Тарас Михавко, которые закрывали позицию левого центрбека.

В состав попали центрбеки Илья Забарный ("ПСЖ"), Александр Сваток ("Остин"), Валерий Бондарь и Ефим Конопля (оба — "Шахтер"), Максим Таловеров ("Сток Сити"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Александр Тымчик ("Динамо"), а также Богдан Михайличенко и Борис Крушинский ("Полесье"). Из этих игроков на позицию левого ценрального защитника играл только Миколенко.

В линию полузащиты не вошел "опорник" Владими Бражко, который проиграл конкуренцию Егору Ярмолюку ("Брентфорд") и Ивану Калюжному ("Металлист 1925").

Киевское "Динамо" будет представлено Николаем Шапаренко, Александром Пихаленком и Назаром Волошиным. От "Шахаря" вызвали лишь Олега Очеретько ("Шахтер"), проигнорировав Егора Назарину и Артема Бондаренко.

Также в эту линию вызвали Георгия Судакова ("Бенфика"), Руслана Малиновского ("Дженоа"), Алексея Гуцуляка ("Полесье"), Виктора Цыганкова ("Жирона") и Александра Зубкова ("Трабзонспор").

В линию атаки вызваны Владислав Ванат ("Жирона"), Роман Яремчук ("Лион") и дебютант из "Динамо" Матвей Пономаренко.

Также тренерский штаб сформировал резервный список. В него включены Евгений Волынец, Сергей Чоботенко, Эдуард Сарапий, Александр Назаренко и Игорь Краснопир ("Полесье"), Константин Вивчаренко и Владимир Бражко ("Динамо"), Егор Назарина ("Шахтер") и Алексей Сыч ("Карпаты").

Первый матч сборная Украины проведет 26 марта в Испании на стадионе "Сьютат-де-Валенсия" против Швеции в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира. Начало встречи запланировано в 21:45 по киевскому времени.

В случае победы финал пройдет 31 марта. Украинская команда может сыграть с победителем пары Польша — Албания.

