Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Украина креативно представила официальную заявку на матчи отбора ЧМ-2026

Украина креативно представила официальную заявку на матчи отбора ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 15:48
Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Сборная Украины готовится к решающим матчам отбора на чемпионат мира 2026 года. Главный тренер команды Сергей Ребров обнародовал список футболистов, которые получили вызов в сборную Украины на мартовский сбор.

В заявке оказались 26 игроков, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на УАФ.

В команде два новичка

Тренерский штаб сформировал состав с учетом многих травм, которые произошли в команде перед матчей плей-офф отбора.

На позицию вратаря вызваны Анатолий Трубин ("Бенфика") и Дмитрий Ризнык ("Шахтер"). Вместо Андрея Лунина, который не попадает в состав "Реала", добавили новичка из "Динамо" Руслана Нещерета.

Среди защитников выбыли из-за травм Николай Матвиенко, Арсений Батагов и Тарас Михавко, которые закрывали позицию левого центрбека.

В состав попали центрбеки Илья Забарный ("ПСЖ"), Александр Сваток ("Остин"), Валерий Бондарь и Ефим Конопля (оба — "Шахтер"), Максим Таловеров ("Сток Сити"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Александр Тымчик ("Динамо"), а также Богдан Михайличенко и Борис Крушинский ("Полесье"). Из этих игроков на позицию левого ценрального защитника играл только Миколенко.

В линию полузащиты не вошел "опорник" Владими Бражко, который проиграл конкуренцию Егору Ярмолюку ("Брентфорд") и Ивану Калюжному ("Металлист 1925").

Киевское "Динамо" будет представлено Николаем Шапаренко, Александром Пихаленком и Назаром Волошиным. От "Шахаря" вызвали лишь Олега Очеретько ("Шахтер"), проигнорировав Егора Назарину и Артема Бондаренко.

Также в эту линию вызвали Георгия Судакова ("Бенфика"), Руслана Малиновского ("Дженоа"), Алексея Гуцуляка ("Полесье"), Виктора Цыганкова ("Жирона") и Александра Зубкова ("Трабзонспор").

В линию атаки вызваны Владислав Ванат ("Жирона"), Роман Яремчук ("Лион") и дебютант из "Динамо" Матвей Пономаренко.

Также тренерский штаб сформировал резервный список. В него включены Евгений Волынец, Сергей Чоботенко, Эдуард Сарапий, Александр Назаренко и Игорь Краснопир ("Полесье"), Константин Вивчаренко и Владимир Бражко ("Динамо"), Егор Назарина ("Шахтер") и Алексей Сыч ("Карпаты").

Первый матч сборная Украины проведет 26 марта в Испании на стадионе "Сьютат-де-Валенсия" против Швеции в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира. Начало встречи запланировано в 21:45 по киевскому времени.

В случае победы финал пройдет 31 марта. Украинская команда может сыграть с победителем пары Польша — Албания.

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации