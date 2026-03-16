Ребров вирішив не викликати до збірної одного з лідерів Динамо

Головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з попереднім списком гравців на березневі матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. До складу національної команди можуть потрапити кілька нових футболістів. Також очікуються зміни в деяких позиціях.

Очікується, що остаточну заявку буде опубліковано ближче до початку тренувального збору, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "ТаТоТаке".

За попередньою інформацією, третім воротарем команди може стати голкіпер київського "Динамо" Руслан Нещерет, який замінить у списку Андрія Луніна. Також очікується поява двох потенційних дебютантів: півзахисника Бориса Крушинського та нападника Матвія Пономаренка.

Володимир Бражко під час матчу.

Можливі зміни у складі збірної

У лінії оборони тренерський штаб розглядає чотирьох центральних захисників: Валерія Бондаря, Іллю Забарного, Олександра Сватка та Максима Таловєрова. За необхідності на цій позиції також може зіграти Віталій Миколенко. При цьому в списку не очікується захисника Олександра Караваєва.

В атаці збірної України, за попередніми даними, буде три нападники: Владислав Ванат, Роман Яремчук та Матвій Пономаренко. У півзахисті можуть опинитися Георгій Очеретько з "Шахтаря", а також "динамівці" Микола Шапаренко та Олександр Піхальонок. До резервного списку передбачається включити Володимира Бражка, а також кількох гравців "Полісся": Сергія Чоботенка, Едуарда Сарапія та Ігоря Краснопіра разом з Олексієм Сичем.

