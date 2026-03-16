Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ребров вирішив не викликати до збірної одного з лідерів Динамо

Ребров вирішив не викликати до збірної одного з лідерів Динамо

Ua ru
Дата публікації: 16 березня 2026 13:31
Ребров вирішив не викликати до збірної одного з лідерів Динамо
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з попереднім списком гравців на березневі матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. До складу національної команди можуть потрапити кілька нових футболістів. Також очікуються зміни в деяких позиціях.

Очікується, що остаточну заявку буде опубліковано ближче до початку тренувального збору, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "ТаТоТаке".

За попередньою інформацією, третім воротарем команди може стати голкіпер київського "Динамо" Руслан Нещерет, який замінить у списку Андрія Луніна. Також очікується поява двох потенційних дебютантів: півзахисника Бориса Крушинського та нападника Матвія Пономаренка.

Владимир Бражко
Володимир Бражко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Можливі зміни у складі збірної

У лінії оборони тренерський штаб розглядає чотирьох центральних захисників: Валерія Бондаря, Іллю Забарного, Олександра Сватка та Максима Таловєрова. За необхідності на цій позиції також може зіграти Віталій Миколенко. При цьому в списку не очікується захисника Олександра Караваєва.

В атаці збірної України, за попередніми даними, буде три нападники: Владислав Ванат, Роман Яремчук та Матвій Пономаренко. У півзахисті можуть опинитися Георгій Очеретько з "Шахтаря", а також "динамівці" Микола Шапаренко та Олександр Піхальонок. До резервного списку передбачається включити Володимира Бражка, а також кількох гравців "Полісся": Сергія Чоботенка, Едуарда Сарапія та Ігоря Краснопіра разом з Олексієм Сичем.

Нагадаємо, лідер оборони київського "Динамо" Тарас Михавко може продовжити кар'єру у відомому французькому клубі.

У донецькому "Шахтарі" поділилися думкою про рекорд, який може встановити лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу Володимир Бражко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації