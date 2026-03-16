Ребров решил не вызывать в сборную одного из лидеров Динамо

Дата публикации 16 марта 2026 13:31
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с предварительным списком игроков на мартовские матчи плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года. В состав национальной команды могут попасть несколько новых футболистов. Также ожидаются изменения в некоторых позициях.

Ожидается, что окончательная заявка будет опубликована ближе к началу тренировочного сбора, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

По предварительной информации, третьим вратарем команды может стать голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет, который заменит в списке Андрея Лунина. Также ожидается появление двух потенциальных дебютантов: полузащитника Бориса Крушинского и нападающего Матвея Пономаренко. 

Владимир Бражко
Владимир Бражко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Возможные изменения в составе сборной

В линии обороны тренерский штаб рассматривает четырех центральных защитников: Валерия Бондаря, Илью Забарного, Александра Сватко и Максима Таловерова. При необходимости на этой позиции также может сыграть Виталий Миколенко. При этом в списке не ожидается защитника Александра Караваева.

В атаке сборной Украины, по предварительным данным, будет три нападающих: Владислав Ванат, Роман Яремчук и Матвей Пономаренко. В полузащите могут оказаться Георгий Очеретько из "Шахтера", а также "динамовцы" Николай Шапаренко и Александр Пихаленок. В резервный список предполагается включить Владимира Бражко, а также нескольких игроков "Полесья": Сергея Чоботенко, Эдуарда Сарапия и Игоря Краснопира вместе с Алексеем Сычом. 

Напомним, лидер обороны киевского "Динамо" Тарас Михавко может продолжить карьеру в известном французском клубе. 

В донецком "Шахтере" поделились мнением о рекорде, который может установить лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу Владимир Бражко
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
