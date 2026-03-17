Шотландский футболист готовится получить украинский паспорт

Робби Юр во время тренировки. Фото: instagram.com/robbieure/

Шотландский нападающий Робби Юр может сменить футбольное гражданство и начать выступать за сборную Украины. Форвард шведского "Сириуса" уже обсуждал этот вариант с представителями украинской стороны. Интерес к игроку со стороны национальной команды подтверждается несколькими источниками.

Сам футболист не исключает такой вариант развития карьеры, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Fotbollskanalen.

Контакт между игроком и Украинской ассоциацией футбола состоялся несколько месяцев назад. Возможность получения украинского гражданства обсуждается, поскольку у футболиста есть соответствующие корни, его дед родом из Украины. При этом Робби Юр ранее выступал за молодежные сборные Шотландии, но на уровне главной команды пока не дебютировал.

Робби Юр перед выходом на поле. Фото: instagram.com/robbieure/

Интерес к Робби растет

Юр является воспитанником "Рейнджерс", после чего продолжил карьеру в системе "Андерлехта". Позже шведский "Сириус" приобрел потенциального форварда сборной Украины за сумму около 750 тысяч евро. В 2025 году нападающий провел 30 матчей, в которых набрал 15 результативных действий: 11 голов и 4 ассиста. Новый сезон он начал результативно, забив четыре мяча в четырех матчах чемпионата Швеции.

К игроку проявляют интерес и клубы из разных европейских чемпионатов. Сообщалось, что житомирское "Полесье" предлагало за форварда около 1,5 млн евро, однако шведский клуб отклонил это предложение. Также за ситуацией следят другие команды, включая австрийский "Зальцбург".

