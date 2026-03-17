Шотландський футболіст готується отримати український паспорт

Роббі Юр під час тренування. Фото: instagram.com/robbieure/

Шотландський нападник Роббі Юр може змінити футбольне громадянство та почати виступати за збірну України. Форвард шведського "Сіріуса" вже обговорював цей варіант із представниками української сторони. Інтерес до гравця з боку національної команди підтверджується кількома джерелами.

Сам футболіст не відкидає такий варіант розвитку кар'єри, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Fotbollskanalen.

Контакт між гравцем і Українською асоціацією футболу відбувся кілька місяців тому. Можливість отримання українського громадянства обговорюється, оскільки у футболіста є відповідне коріння, його дід родом з України. При цьому Роббі Юр раніше виступав за молодіжні збірні Шотландії, але на рівні головної команди поки не дебютував.

Роббі Юр перед виходом на поле. Фото: instagram.com/robbieure/

Інтерес до Роббі зростає

Юр є вихованцем "Рейнджерс", після чого продовжив кар'єру в системі "Андерлехта". Пізніше шведський "Сіріус" придбав потенційного форварда збірної України за суму близько 750 тисяч євро. У 2025 році нападник провів 30 матчів, у яких набрав 15 результативних дій: 11 голів та 4 асисти. Новий сезон він почав результативно, забивши чотири м'ячі в чотирьох матчах чемпіонату Швеції.

До гравця виявляють інтерес і клуби з різних європейських чемпіонатів. Повідомлялося, що житомирське "Полісся" пропонувало за форварда близько 1,5 млн євро, проте шведський клуб відхилив цю пропозицію. Також за ситуацією стежать інші команди, включно з австрійським "Зальцбургом".

