Шотландський футболіст готується отримати український паспорт
Шотландський нападник Роббі Юр може змінити футбольне громадянство та почати виступати за збірну України. Форвард шведського "Сіріуса" вже обговорював цей варіант із представниками української сторони. Інтерес до гравця з боку національної команди підтверджується кількома джерелами.
Сам футболіст не відкидає такий варіант розвитку кар'єри, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Fotbollskanalen.
Контакт між гравцем і Українською асоціацією футболу відбувся кілька місяців тому. Можливість отримання українського громадянства обговорюється, оскільки у футболіста є відповідне коріння, його дід родом з України. При цьому Роббі Юр раніше виступав за молодіжні збірні Шотландії, але на рівні головної команди поки не дебютував.
Інтерес до Роббі зростає
Юр є вихованцем "Рейнджерс", після чого продовжив кар'єру в системі "Андерлехта". Пізніше шведський "Сіріус" придбав потенційного форварда збірної України за суму близько 750 тисяч євро. У 2025 році нападник провів 30 матчів, у яких набрав 15 результативних дій: 11 голів та 4 асисти. Новий сезон він почав результативно, забивши чотири м'ячі в чотирьох матчах чемпіонату Швеції.
До гравця виявляють інтерес і клуби з різних європейських чемпіонатів. Повідомлялося, що житомирське "Полісся" пропонувало за форварда близько 1,5 млн євро, проте шведський клуб відхилив цю пропозицію. Також за ситуацією стежать інші команди, включно з австрійським "Зальцбургом".
