Ребров може отримати для України нового футболіста зі Швеції

Збірну України може посилити футболіст зі Швеції
УАФ розглядає питання про клопотання щодо надання громадянства іноземному гравцеві. Найближчим часом за збірну України може дебютувати легіонер.
Нападник із Шотландії готовий виступати за "синьо-жовтих", написав у соцмережі X журналіст Бен Джейкобс.
Нападник шведського клубу "Сіріус" та молодіжної збірної Шотландії Роббі Юр перебуває в процесі отримання громадянства України. Бен Джейкобс назвав ситуацію потенційно знаковою не тільки для клубного, а й для міжнародного футболу.
Хто такий Роббі Юр
Дід молодого нападника є громадянином України, що дає форварду законні підстави претендувати на український паспорт та право виступати за національну збірну. В інсайді навіть згадується можлива участь футболіста в матчах плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року, якщо процес завершать у стислі терміни.
Паралельно інтерес до Юра виявляють клуби на трансферному ринку. "Полісся" вже пропонувало "Сіріусу" 1,5 млн євро, однак шведи відхилили запит і очікують на поліпшену пропозицію — до 2,5 млн, щоб випередити "Зальцбург".
Юр є вихованцем "Глазго Рейнджерс", потім виступав за "Андерлехт". За "Сіріус" провів 30 матчів, набравши 15 результативних дій: 11 голів та 4 асисти. Попри виклики до збірної Шотландії U-21, дебютувати за неї він поки не встиг.
