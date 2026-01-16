Ребров може отримати для України нового футболіста зі Швеції

Роббі Юр у Бельгії. Фото: instagram.com/robbieure/

УАФ розглядає питання про клопотання щодо надання громадянства іноземному гравцеві. Найближчим часом за збірну України може дебютувати легіонер.

Нападник із Шотландії готовий виступати за "синьо-жовтих", написав у соцмережі X журналіст Бен Джейкобс.

Нападник шведського клубу "Сіріус" та молодіжної збірної Шотландії Роббі Юр перебуває в процесі отримання громадянства України. Бен Джейкобс назвав ситуацію потенційно знаковою не тільки для клубного, а й для міжнародного футболу.

Роббі Юр на тренуванні. Фото: instagram.com/robbieure/

Хто такий Роббі Юр

Дід молодого нападника є громадянином України, що дає форварду законні підстави претендувати на український паспорт та право виступати за національну збірну. В інсайді навіть згадується можлива участь футболіста в матчах плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року, якщо процес завершать у стислі терміни.

Паралельно інтерес до Юра виявляють клуби на трансферному ринку. "Полісся" вже пропонувало "Сіріусу" 1,5 млн євро, однак шведи відхилили запит і очікують на поліпшену пропозицію — до 2,5 млн, щоб випередити "Зальцбург".

Юр є вихованцем "Глазго Рейнджерс", потім виступав за "Андерлехт". За "Сіріус" провів 30 матчів, набравши 15 результативних дій: 11 голів та 4 асисти. Попри виклики до збірної Шотландії U-21, дебютувати за неї він поки не встиг.

Нагадаємо, віцекапітан збірної України може залишитися без клубу за кілька місяців до матчів відбору на ЧС-2026.

Колишній наставник "синьо-жовтих" Йожеф Сабо розповів про знакову зустріч із молодим тренером Олександром Шовковським.