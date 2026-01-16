Видео
Главная Спорт Сборную Украины может усилить футболист из Швеции

Сборную Украины может усилить футболист из Швеции

Дата публикации 16 января 2026 09:02
Ребров может получить для Украины нового футболиста из Швеции
Робби Юр в Бельгии. Фото: instagram.com/robbieure/

УАФ рассматривает вопрос о ходатайстве по предоставлению гражданства иностранному игроку. В ближайшее время за сборную Украины может дебютировать легионер. 

Нападающий из Шотландии готов выступать за "сине-желтых", написал в соцсети X журналист Бен Джейкобс. 

Нападающий шведского клуба "Сириус" и молодежной сборной Шотландии Робби Юр находится в процессе получения гражданства Украины. Бен Джейкобс назвал ситуацию потенциально знаковой не только для клубного, но и для международного футбола. 

Робби Юр
Робби Юр на тренировке. Фото: instagram.com/robbieure/

Кто такой Робби Юр

Дед молодого нападающего является гражданином Украины, что дает форварду законные основания претендовать на украинский паспорт и право выступать за национальную сборную. В инсайде даже упоминается возможное участие футболиста в матчах плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года, если процесс будет завершен в сжатые сроки.

Параллельно интерес к Юру проявляют клубы на трансферном рынке. "Полесье" уже предлагало "Сириусу" 1,5 млн евро, однако шведы отклонили запрос и ожидают улучшенного предложения — до 2,5 млн, чтобы опередить "Зальцбург".

Юр является воспитанником "Глазго Рейнджерс", затем выступал за "Андерлехт". За "Сириус" провел 30 матчей, набрав 15 результативных действий: 11 голов и 4 ассиста. Несмотря на вызовы в сборную Шотландии U-21, дебютировать за нее он пока не успел. 

Напомним, вице-капитан сборной Украины может остаться без клуба за несколько месяцев до матчей отбора на ЧМ-2026. 

Бывший наставник "сине-желтых" Йожеф Сабо рассказал о знаковой встрече с молодым тренером Александром Шовковским. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Андерлехт Робби Юр
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
