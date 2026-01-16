Ребров может получить для Украины нового футболиста из Швеции

Робби Юр в Бельгии. Фото: instagram.com/robbieure/

УАФ рассматривает вопрос о ходатайстве по предоставлению гражданства иностранному игроку. В ближайшее время за сборную Украины может дебютировать легионер.

Нападающий из Шотландии готов выступать за "сине-желтых", написал в соцсети X журналист Бен Джейкобс.

Нападающий шведского клуба "Сириус" и молодежной сборной Шотландии Робби Юр находится в процессе получения гражданства Украины. Бен Джейкобс назвал ситуацию потенциально знаковой не только для клубного, но и для международного футбола.

Робби Юр на тренировке. Фото: instagram.com/robbieure/

Кто такой Робби Юр

Дед молодого нападающего является гражданином Украины, что дает форварду законные основания претендовать на украинский паспорт и право выступать за национальную сборную. В инсайде даже упоминается возможное участие футболиста в матчах плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года, если процесс будет завершен в сжатые сроки.

Параллельно интерес к Юру проявляют клубы на трансферном рынке. "Полесье" уже предлагало "Сириусу" 1,5 млн евро, однако шведы отклонили запрос и ожидают улучшенного предложения — до 2,5 млн, чтобы опередить "Зальцбург".

Юр является воспитанником "Глазго Рейнджерс", затем выступал за "Андерлехт". За "Сириус" провел 30 матчей, набрав 15 результативных действий: 11 голов и 4 ассиста. Несмотря на вызовы в сборную Шотландии U-21, дебютировать за нее он пока не успел.

