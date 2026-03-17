Маркевич оцінив вибір Реброва у збірній України
У рамках півфіналу відбору на Кубок Світу з футболу збірна України прийме в Польщі Швецію. У заявці "синьо-жовтих" відбулися певні зміни. Сергій Ребров викликав на збір одразу кілька потенційних дебютантів.
Зміни торкнулися і воротарської лінії команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".
Уже 26 березня збірна України проведе один із найважливіших матчів останніх місяців. Напередодні протистояння з "трекрунур" тренерський штаб Сергія Реброва зіткнувся з серйозними кадровими проблемами. Однак голкіпер "Реала" Андрій Лунін не потрапив до заявки команди з іншої причини. У нинішньому сезоні у нього зовсім немає практики на полі.
Що Маркевич сказав про українських воротарів
Експерт не сумнівається в тому, що Анатолій Трубін залишиться першим номером збірної України. Голкіпер "Бенфіки" проводить черговий впевнений сезон у Португалії та користується авторитетом у роз'їжджанні національної команди. Його завжди готові підстрахувати не менш талановиті воротарі.
"У Нещерета стабільна ігрова практика. А що в Луніна? У цьому сезоні я не бачив його в справі. У нас хороші воротарі. Зрештою, у збірній є тренер голкіперів Рустам Худжамов, який відповідає за цей напрямок і визначає, хто має грати", — пояснив Маркевич.
