Маркевич оцінив вибір Реброва у збірній України

Маркевич оцінив вибір Реброва у збірній України

Дата публікації: 17 березня 2026 16:10
Голкіпер Руслан Нещерет перед матчем "Динамо". Фото: пресслужба клубу

У рамках півфіналу відбору на Кубок Світу з футболу збірна України прийме в Польщі Швецію. У заявці "синьо-жовтих" відбулися певні зміни. Сергій Ребров викликав на збір одразу кілька потенційних дебютантів.

Зміни торкнулися і воротарської лінії команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Уже 26 березня збірна України проведе один із найважливіших матчів останніх місяців. Напередодні протистояння з "трекрунур" тренерський штаб Сергія Реброва зіткнувся з серйозними кадровими проблемами. Однак голкіпер "Реала" Андрій Лунін не потрапив до заявки команди з іншої причини. У нинішньому сезоні у нього зовсім немає практики на полі.

Анатолий Трубин
Анатолій Трубін пропускає гол від "Реала". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Що Маркевич сказав про українських воротарів

Експерт не сумнівається в тому, що Анатолій Трубін залишиться першим номером збірної України. Голкіпер "Бенфіки" проводить черговий впевнений сезон у Португалії та користується авторитетом у роз'їжджанні національної команди. Його завжди готові підстрахувати не менш талановиті воротарі.

"У Нещерета стабільна ігрова практика. А що в Луніна? У цьому сезоні я не бачив його в справі. У нас хороші воротарі. Зрештою, у збірній є тренер голкіперів Рустам Худжамов, який відповідає за цей напрямок і визначає, хто має грати", — пояснив Маркевич.

Нагадаємо, у послугах Анатолія Трубіна зацікавлений відомий клуб, "Бенфіка" вже отримала пропозицію.

А в Росії несподівано звернули увагу на майбутній поєдинок Олександра Усика з Ріко Верховеном.

спорт футбол Збірна України з футболу Андрій Лунін Руслан Нещерет Анатолій Трубін
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
