Ребров терміново викличе до збірної України ще одного відомого гравця

Сергій Ребров проводить тренування. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров готує зміну в заявці національної команди. В екстреному порядку на збір буде викликано ще одного футболіста. Він має замінити травмованого Максима Таловєрова.

Шанс проявити себе отримає центральний захисник "Полісся" Едуард Сарапій, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

У збірній України травмовано вже чотири захисники. Максим Таловєров приєднався в лазареті до Миколи Матвієнка, Тараса Михавка та Арсенія Батагова. Ця ситуація змусила тренерський штаб "синьо-жовтих" викликати ще одного центрбека.

Едуард Сарапій святкує гол. Фото: instagram.com/edson_sarapii/

Сарапій зможе вийти на поле

Згідно з інформацією Ігоря Бурбаса, захисника житомирського "Полісся" Едуарда Сарапія буде переведено з резервного до основного списку збірної України. Нестача виконавців на цій позиції дасть змогу 26-річному вихованцю запорізького футболу дебютувати у складі "синьо-жовтих".

На національну команду України вже 26 березня чекає протистояння зі Швецією в рамках півфіналу відбору на Кубок Світу. У разі перемоги підопічні Сергія Реброва зіграють або з Албанією, або з Польщею.

