Ребров срочно вызовет в сборную Украины еще одного известного игрока

Сергей Ребров проводит тренировку. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готовит изменение в заявке национальной команды. В экстренном порядке на сбор будет вызван еще один футболист. Он должен заменить травмированного Максима Таловерова.

Шанс проявить себя получит центральный защитник "Полесья" Эдуард Сарапий, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса.

В сборной Украины травмировано уже четыре защитника. Максим Таловеров присоединился в лазарете к Николаю Матвиенко, Тарасу Михавко и Арсению Батагову. Эта ситуация вынудила тренерский штаб "сине-желтых" вызвать еще одиного центрбека.

Эдуард Сарапий празднует гол. Фото: instagram.com/edson_sarapii/

Сарапий сможет выйти на поле

Согласно информации Игоря Бурбаса, защитник житомирского "Полесья" Эдуард Сарапий будет переведен из резервного в основной список сборной Украины. Недостаток исполнителей на этой позиции позволит 26-летнему воспитаннику запорожского футбола дебютировать в составе "сине-желтых".

Национальную команду Украины уже 26 марта ждет противостояние со Швецией в рамках полуфинала отбора на Кубок Мира. В случае победы подопечные Сергея Реброва сыграют либо с Албанией, либо с Польшей.

