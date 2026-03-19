Джошуа разом з Усиком сфотографувався на тлі прапора України

Джошуа разом з Усиком сфотографувався на тлі прапора України

Дата публікації: 19 березня 2026 14:31
Ентоні Джошуа, Олександр Усик та Джеймі Рейнольдс. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик поділився новим знімком свого тренувального табору. Український спортсмен готується до поєдинку з кікбоксером Ріко Верховеном. Володарю трьох чемпіонських поясів допомагає його колишній суперник.

Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа сфотографувалися на тлі українського прапора, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт чемпіона.

Читайте також:

Українського та британського боксерів пов'язує довга історія взаємин. Олександр Усик та Ентоні Джошуа двічі зустрічалися на рингу, чинний чемпіон обидва рази вийшов переможцем із цього протистояння. Незважаючи на поразки в боях, Джошуа зберіг хороші стосунки з українцем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Джошуа допомагає Усику тренуватися

Британський важковаговик після перемоги над Джейком Полом ще не підтвердив вибір нового суперника, хоча в пресі циркулюють чутки про можливий поєдинок із Тайсоном Ф'юрі. Водночас Олександр Усик уже готується до бою з кікбоксером Ріко Верховеном із Нідерландів, протистояння заплановане на кінець травня 2026 року. Джошуа допомагає Усику в тренувальному таборі, боксери публікують уже не перше спільне фото.

Хто такий Джеймі Рейнольдс

Ентоні та Олександр опублікували знімок на тлі прапора України, на якому їм склав компанію Джеймі Рейнольдс. Це британський тренер з боксу, який відомий роботою з професійними бійцями на міжнародному рівні. Він спеціалізується на підготовці боксерів у середніх та важких вагових категоріях.

Рейнольдс приділяє особливу увагу тактичній дисципліні, фізичній готовності та адаптації до суперника. Його підхід поєднує класичну школу боксу з сучасними методами тренувань.

Нагадаємо, раніше український суд змінив запобіжний захід для футболіста, якого звинуватили в нападі на працівника ТЦК.

А під час матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів між "Галатасараєм" та "Ліверпулем" один із гравців втратив на полі палець.

спорт Олександр Усик бокс Ентоні Джошуа тренер
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
