Джошуа разом з Усиком сфотографувався на тлі прапора України

Ентоні Джошуа, Олександр Усик та Джеймі Рейнольдс. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик поділився новим знімком свого тренувального табору. Український спортсмен готується до поєдинку з кікбоксером Ріко Верховеном. Володарю трьох чемпіонських поясів допомагає його колишній суперник.

Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа сфотографувалися на тлі українського прапора, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт чемпіона.

Українського та британського боксерів пов'язує довга історія взаємин. Олександр Усик та Ентоні Джошуа двічі зустрічалися на рингу, чинний чемпіон обидва рази вийшов переможцем із цього протистояння. Незважаючи на поразки в боях, Джошуа зберіг хороші стосунки з українцем.

Джошуа допомагає Усику тренуватися

Британський важковаговик після перемоги над Джейком Полом ще не підтвердив вибір нового суперника, хоча в пресі циркулюють чутки про можливий поєдинок із Тайсоном Ф'юрі. Водночас Олександр Усик уже готується до бою з кікбоксером Ріко Верховеном із Нідерландів, протистояння заплановане на кінець травня 2026 року. Джошуа допомагає Усику в тренувальному таборі, боксери публікують уже не перше спільне фото.

Хто такий Джеймі Рейнольдс

Ентоні та Олександр опублікували знімок на тлі прапора України, на якому їм склав компанію Джеймі Рейнольдс. Це британський тренер з боксу, який відомий роботою з професійними бійцями на міжнародному рівні. Він спеціалізується на підготовці боксерів у середніх та важких вагових категоріях.

Рейнольдс приділяє особливу увагу тактичній дисципліні, фізичній готовності та адаптації до суперника. Його підхід поєднує класичну школу боксу з сучасними методами тренувань.

