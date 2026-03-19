Футболіст Галатасарая залишився без пальця в матчі з Ліверпулем

Футболіст Галатасарая залишився без пальця в матчі з Ліверпулем

Дата публікації: 19 березня 2026 08:20
Футболіст Галатасарая залишився без пальця в матчі з Ліверпулем
Ноа Ланга винесли з поля. Фото: Reutera

Форвард стамбульського "Галатасарая" Ноа Ланг отримав важку травму у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля" (0:4). Нідерланець пошкодив палець після зіткнення з рекламним щитом і був замінений.

Про інцидент під час гри повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Футболіст залишився без пальця

Епізод стався приблизно на 80-й хвилині матчу. Ланг намагався врятувати м’яч біля бокової лінії, однак втратив рівновагу та врізався у рекламний щит. У момент падіння гравець виставив руку, внаслідок чого зазнав серйозного ушкодження пальця.

Після зіткнення футболіст на кілька секунд знепритомнів, коли побачив, що втратив палець. Лікарі оперативно вибігли на поле та стабілізували його стан, після чого було ухвалено рішення про негайну заміну. Замість Ланга на полі з’явився Мауро Ікарді.

Після фінального свистка нідерландця доставили до лікарні. За наявною інформацією, йому провели хірургічне втручання через серйозність травми пальця руки.

На момент заміни "Галатасарай" уже поступався в рахунку. Команда не змогла змінити хід гри та завершила матч без забитих м’ячів.

"Ліверпуль" забив чотири голи у матчі-відповіді та впевнено контролював перебіг зустрічі. У першому таймі відзначився Домінік Собослаї, а після перерви забивали Уго Екітіке, Райан Гравенберх і Мохамед Салах.

За сумою двох матчів англійський клуб переміг "Галатасарай" з рахунком 4:1 і вийшов до чвертьфіналу турніру.

У наступному раунді "Ліверпуль" зіграє проти "ПСЖ". Французький клуб минулого року вибив англійців у плей-оф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше суд змінив запобіжний захід футболісту Данилу Колеснику, який побився зі співробітниками ТЦК.

Також Роберт Левандовський сильно наблизився до Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

футбол Ліга чемпіонів Галатасарай Ліверпуль єврокубки
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
