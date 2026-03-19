Футболист Галатасарая остался без пальца в матче с Ливерпулем

Ноа Ланга вынесли с поля. Фото: Reutera

Форвард стамбульского "Галатасарая" Ноа Ланг получил тяжелую травму в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:4). Нидерланец повредил палец после столкновения с рекламным щитом и был заменен.

Об инциденте во время игры сообщил портал Новини.LIVE.

Футболист остался без пальца

Эпизод произошел примерно на 80-й минуте матча. Ланг пытался спасти мяч у боковой линии, однако потерял равновесие и врезался в рекламный щит. В момент падения игрок выставил руку, в результате чего получил серьезное повреждение пальца.

После столкновения футболист на несколько секунд потерял сознание, когда увидел, что потерял палец. Врачи оперативно выбежали на поле и стабилизировали его состояние, после чего было принято решение о немедленной замене. Вместо Ланга на поле появился Мауро Икарди.

После финального свистка нидерландца доставили в больницу. По имеющейся информации, ему провели хирургическое вмешательство из-за серьезности травмы пальца руки.

⚠️🚑 Noa Lang de Galatasaray sufrió la AMPUTACIÓN DE UNA PARTE DE SU DEDO, tras quedar atrapado en un cartel publicitario en Anfield.



Debió salir con oxígeno del estadio y será operado.



Increíble. 😳



[@tivibuspor] https://t.co/cOfWI4LY96 pic.twitter.com/cl4CDXaIeZ - Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) 18 марта 2026 г.

На момент замены "Галатасарай" уже уступал в счете. Команда не смогла изменить ход игры и завершила матч без забитых мячей.

"Ливерпуль" забил четыре гола в ответном матче и уверенно контролировал ход встречи. В первом тайме отличился Доминик Собослаи, а после перерыва забивали Уго Экитике, Райан Гравенберх и Мохамед Салах.

По сумме двух матчей английский клуб победил "Галатасарай" со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал турнира.

В следующем раунде "Ливерпуль" сыграет против "ПСЖ". Французский клуб в прошлом году выбил англичан в плей-офф Лиги чемпионов.

