Левандовський наближається в ЛЧ до Мессі та Роналду, у Ямала новий рекорд

Левандовський наближається в ЛЧ до Мессі та Роналду, у Ямала новий рекорд

Дата публікації: 18 березня 2026 23:39
Роберт Левандовський. Фото: Reuters

Польський центральний форвард "Барселони" Роберт Левандовський оформив дубль у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Ньюкасла" (7:2) та встановив одразу кілька досягнень. Нападник "Барси" забив на 56-й і 61-й хвилинах.

Про рекорди у матчі "Барселони" повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Досягнення гравців "Барселони"

Після цього матчу на рахунку Левандовського стало 109 голів у Лізі чемпіонів. Роберт посідає третє місце в історії турніру, поступаючись лише Кріштіану Роналду, у якого 140 м’ячів, та Ліонелю Мессі — 129.

Цей дубль дозволив поляку встановити новий рекорд турніру. Левандовський забив уже 41 різному клубу в Лізі чемпіонів, перевершивши показник Ліонеля Мессі, який відзначався проти 40 команд, а також Кріштіану Роналду з 38 клубами.

Крім того, форвард "Барселони" став найстаршим гравцем в історії турніру, який оформив дубль у матчі плей-оф. На момент гри йому було 37 років і 209 днів, що дозволило перевершити попередній рекорд Філіппо Індзагі.

Левандовський також став найстаршим автором гола у плей-оф Ліги чемпіонів. Раніше подібне досягнення належало іншим футболістам, однак поляк встановив нову позначку саме у сучасному форматі турніру.

Окреме досягнення встановив і партнер Левандовського по "Барселоні" Ламін Ямал. Він реалізував пенальті у першому таймі та довів свій рахунок до 10 голів у Лізі чемпіонів.

Ламин Ямал в матче 1/8 финала ЛЧ против Ньюкасла 18 марта
Ламін Ямал. Фото: Reuters

Ямал став наймолодшим гравцем в історії турніру, який досяг цієї позначки. На момент рекорду іспанцю було 18 років і 248 днів, що дозволило перевершити результат Кіліана Мбаппе, який забив 10-й гол у 18 років і 350 днів.

Матч завершився перемогою "Барселони" з рахунком 7:2, а команда впевнено продовжила виступи у плей-оф турніру. Левандовський та Ямал стали ключовими гравцями зустрічі, оформивши результативні дії та встановивши нові історичні показники.

Левандовський цього сезону в усіх турнірах провів 35 матчів, у яких забив 16 голів та зробив три асисти.

Ямал у цьому сезоні зіграв 39 матчів, у яких відзначився 21 голом та віддав 16 гольових передач.

Нагадаємо, лінійний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик провів тренування разом з Ентоні Джошуа, який наразі знаходиться в його тренувальному таборі.

Також команда українського боксера зізналася, що їх цікавить поєдинок проти колишнього чемпіона UFC Джона Джонса.

Ліга чемпіонів Роберт Левандовський Барселона Ньюкасл Юнайтед Ламін Ямал
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
