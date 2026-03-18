Левандовский приближается в ЛЧ к Месси и Роналду, у Ямала новый рекорд

Роберт Левандовский. Фото: Reuters

Польский центральный форвард "Барселоны" Роберт Левандовский оформил дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ньюкасла" (7:2) и установил сразу несколько достижений. Нападающий "Барсы" забил на 56-й и 61-й минутах.

О рекордах в матче "Барселоны" сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Достижения игроков "Барселоны"

После этого матча на счету Левандовского стало 109 голов в Лиге чемпионов. Роберт занимает третье место в истории турнира, уступая лишь Криштиану Роналду, у которого 140 мячей, и Лионелю Месси — 129.

Этот дубль позволил поляку установить новый рекорд турнира. Левандовский забил уже 41 разному клубу в Лиге чемпионов, превзойдя показатель Лионеля Месси, который отмечался против 40 команд, а также Криштиану Роналду с 38 клубами.

Кроме того, форвард "Барселоны" стал самым возрастным игроком в истории турнира, оформившим дубль в матче плей-офф. На момент игры ему было 37 лет и 209 дней, что позволило превзойти предыдущий рекорд Филиппо Индзаги.

Левандовский также стал самым возрастным автором гола в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее подобное достижение принадлежало другим футболистам, однако поляк установил новую отметку именно в современном формате турнира.

Отдельное достижение установил и партнер Левандовского по "Барселоне" Ламин Ямал. Он реализовал пенальти в первом тайме и довел свой счет до 10 голов в Лиге чемпионов.

Ламин Ямал. Фото: Reuters

Ямал стал самым молодым игроком в истории турнира, который достиг этой отметки. На момент рекорда испанцу было 18 лет и 248 дней, что позволило превзойти результат Килиана Мбаппе, который забил 10-й гол в 18 лет и 350 дней.

Матч завершился победой "Барселоны" со счетом 7:2, а команда уверенно продолжила выступления в плей-офф турнира. Левандовский и Ямал стали ключевыми игроками встречи, оформив результативные действия и установив новые исторические показатели.

Левандовский в этом сезоне во всех турнирах провел 35 матчей, в которых забил 16 голов и сделал три ассиста.

Ямал в этом сезоне сыграл 39 матчей, в которых отметился 21 голом и отдал 16 голевых передач.

