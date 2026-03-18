Барселона не залишила Ньюкаслу жодного шансу на Камп Ноу

Ламін Ямаль та Рафінья святкують гол. Фото: Reuters/Nacho Doce

Каталонська "Барселона" розгромила "Ньюкасл" із рахунком 7:2 у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів. "Сороки" на рівних протистояли супернику в першому таймі, але капітулювали після перерви. Підсумковий рахунок протистояння — 8:3.

Каталонський клуб забезпечив вихід до наступного раунду турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.

Рахунок у матчі відкрив Рафінья вже на шостій хвилині, проте Ентоні Еланга швидко зрівняв. У першій половині зустрічі команди обмінялися результативними атаками: Марк Берналь вивів господарів уперед, Еланга оформив дубль, а Ламін Ямаль реалізував пенальті в компенсований час та зробив рахунок 3:2. Гра проходила у високому темпі з великою кількістю моментів у обох сторін.

Гравці "Барселони" після матчу. Фото: Reuters/Albert Gea

"Барселона" вирішила результат матчу в другому таймі

Після перерви "Барселона" повністю взяла гру під контроль. Фермін Лопес збільшив перевагу, потім Роберт Левандовскі оформив дубль, довівши рахунок до розгромного. Рафінья також записав на свій рахунок другий м'яч, встановивши остаточний результат. Наприкінці зустрічі господарі зробили заміну воротаря через травму.

"Барселона" впевнено пройшла стадію 1/8 Ліги чемпіонів та продовжить виступ у турнірі. "Ньюкасл" непогано проявив себе в цьому сезоні, проте не зумів пройти каталонську команду. Підопічні Ганса-Дітера Фліка зустрінуться у чвертьфіналі з переможцем пари "Атлетіко" — "Тоттенгем".

"Барселона" (Іспанія) — "Ньюкасл" (Англія) — 7:2 (перший матч 1:1)

Голи: Рафінья, 6, 72; Берналь, 18; Ямаль, 45+7 (пенальті); Фермін, 51; Левандовський, 56, 61 — Еланга, 15, 28.

