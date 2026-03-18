Барселона не оставила Ньюкаслу ни единого шанса на Камп Ноу

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 22:16
Ламин Ямаль и Рафинья празднуют гол. Фото: Reuters/Nacho Doce

Каталонская "Барселона" разгромила "Ньюкасл" со счетом 7:2 в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов. "Сороки" на равных противостояли сопернику в первом тайме, но капитулировали после перерыва. Итоговый счет противостояния — 8:3.

Каталонский клуб обеспечил выход в следующий раунд турнира, сообщает портал Новини.LIVE.  

Счет в матче открыл Рафинья уже на шестой минуте, однако Энтони Эланга быстро сравнял. В первой половине встречи команды обменялись результативными атаками: Марк Берналь вывел хозяев вперед, Эланга оформил дубль, а Ламин Ямаль реализовал пенальти в компенсированное время и сделал счет 3:2. Игра проходила в высоком темпе с большим количеством моментов у обеих сторон. 

Игроки Барселоны празднуют победу над Ньюкаслом со счетом 7:2 в среду, 18 марта 2026 года
Игроки "Барселоны" после матча. Фото: Reuters/Albert Gea

"Барселона" решила исход матча во втором тайме

После перерыва "Барселона" полностью взяла игру под контроль. Фермин Лопес увеличил преимущество, затем Роберт Левандовски оформил дубль, доведя счет до разгромного. Рафинья также записал на свой счет второй мяч, установив окончательный результат. В концовке встречи хозяева произвели замену вратаря из-за травмы.

"Барселона" уверенно прошла стадию 1/8 Лиги чемпионов и продолжит выступление в турнире. "Ньюкасл" неплохо проявил себя в этом сезоне, однако не сумел пройти каталонскую команду. Подопечные Ханса-Дитера Флика встретятся в четвертьфинале с победителем пары "Атлетико" — "Тоттенхэм". 

"Барселона" (Испания) — "Ньюкасл" (Англия) — 7:2 (первый матч 1:1)

Голы: Рафинья, 6, 72; Берналь, 18; Ямаль 45+7 (пенальти); Фермин, 51; Левандовский, 56, 61 — Эланга, 15, 28. 

спорт футбол Лига чемпионов Барселона Ньюкасл Юнайтед
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
